[{"available":true,"c_guid":"957dc48a-21d1-4acf-b799-3758cadfeee8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak által várva várt P+R parkoló használatba vételi lehetőségének örülnünk kellene, azonban a sártenger miatt nem kevés üröm vegyül az örömbe.","shortLead":"A sokak által várva várt P+R parkoló használatba vételi lehetőségének örülnünk kellene, azonban a sártenger miatt nem...","id":"20180206_a_nap_fotoja_17_millio_forintbol_ilyen_parkolo_keszult_szentendren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957dc48a-21d1-4acf-b799-3758cadfeee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c9ad1e-8d25-44cb-8359-d11061a0982d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180206_a_nap_fotoja_17_millio_forintbol_ilyen_parkolo_keszult_szentendren","timestamp":"2018. február. 06. 06:41","title":"A nap fotója: 17 millió forintból ilyen parkoló készült Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccd9919-ebed-4260-af8a-cf297be9040a","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Nem rossz! ","shortLead":"Nem rossz! ","id":"20180206_Havi_masfel_millio_lakaskiadasbol_a_kepviseloi_fizu_melle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ccd9919-ebed-4260-af8a-cf297be9040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f87ac0-313c-45eb-88e1-6bc168a34e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Havi_masfel_millio_lakaskiadasbol_a_kepviseloi_fizu_melle","timestamp":"2018. február. 06. 16:55","title":"Havi másfél millió lakáskiadásból a képviselői fizu mellé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet - nyomára bukkant egy nemzetközi kutatócsoport lézeres távérzékelés segítségével Guatemalában.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet...","id":"20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778ed56-de61-4f08-8ba1-1f059ce7b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","timestamp":"2018. február. 05. 00:03","title":"60 000 (!) rejtett, ősi maja építményre, köztük egy 30 méteres piramisra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","shortLead":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","id":"20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b88183-4ad7-4dc5-a69c-7b9a0ae00356","keywords":null,"link":"/cegauto/20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","timestamp":"2018. február. 05. 10:22","title":"Még csak február van, de lehet, hogy megvan az év mentése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d78efeb-f94a-4f21-84ce-5ec727fa54ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pécs egyik legforgalmasabb kereszteződésében tudnak csak hozzányúlni a csatornához, ami a belváros szennyvizét gyűjti össze. Ezen a szakaszon könnyen keletkeznek zsírdugók, méghozzá meglehetősen gyomorforgató hulladékokból.","shortLead":"Pécs egyik legforgalmasabb kereszteződésében tudnak csak hozzányúlni a csatornához, ami a belváros szennyvizét gyűjti...","id":"20180206_zsirdugo_miatt_benulhat_meg_a_forgalom_a_pecsi_belvarosban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d78efeb-f94a-4f21-84ce-5ec727fa54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005389e8-a74e-42e8-83e4-3c1538030f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180206_zsirdugo_miatt_benulhat_meg_a_forgalom_a_pecsi_belvarosban","timestamp":"2018. február. 06. 16:33","title":"Zsírdugó miatt bénulhat meg a forgalom a pécsi belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337d6c47-cdb9-4d99-ac5b-1b18fda28dec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legismertebb párizsi sugárúton, a Les Champs Elysées-n jelenleg csak egy légiforgalmi társaság működtet irodát, az Iran Air, a síita iszlám köztársaság állami cége. Már ez is kuriózum. De azt nagyon kevesen tudják, hogy az Iran Air elnök- vezérigazgatója 2017 júliusa óta egy nő: Farzaneh Sharafbafi.","shortLead":"A legismertebb párizsi sugárúton, a Les Champs Elysées-n jelenleg csak egy légiforgalmi társaság működtet irodát...","id":"20180206_Az_a_lenyeg_hogy_mi_van_a_fejkendo_alatt_noi_vezeto_az_irani_nemzeti_legitarsasagnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337d6c47-cdb9-4d99-ac5b-1b18fda28dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce9f245-f986-4f7f-97fc-399c54bfd01d","keywords":null,"link":"/kkv/20180206_Az_a_lenyeg_hogy_mi_van_a_fejkendo_alatt_noi_vezeto_az_irani_nemzeti_legitarsasagnal","timestamp":"2018. február. 06. 11:48","title":"Az a lényeg, hogy mi van a fejkendő alatt: női vezető az iráni nemzeti légitársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066f8680-a582-4aec-958c-491de9bad7cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionok legyártása csak egy dolog, valahol tölteni is kellene a járműveket – erre pedig külön hálózatot szán a Tesla. Erre azonban még várni kell.","shortLead":"A kamionok legyártása csak egy dolog, valahol tölteni is kellene a járműveket – erre pedig külön hálózatot szán...","id":"20180205_tesla_elektromos_kamion_megacharger_tolto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=066f8680-a582-4aec-958c-491de9bad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21ef306-ac6e-4380-b747-b4c9f1d06f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180205_tesla_elektromos_kamion_megacharger_tolto","timestamp":"2018. február. 05. 08:31","title":"Csalódás: így lehet majd tölteni a Tesla elektromos kamionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c064b3-60ef-43c9-b32a-1e50fec21447","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG részlege hamarosan bővíti a kínálatot a GT-modellből, ugyanis érkezik a klasszikus szedán változat.","shortLead":"A Mercedes-AMG részlege hamarosan bővíti a kínálatot a GT-modellből, ugyanis érkezik a klasszikus szedán változat.","id":"20180206_Mercedes_AMG_GT_szedan_GT4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c064b3-60ef-43c9-b32a-1e50fec21447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac872ab-64f7-4264-81ba-b404214de834","keywords":null,"link":"/cegauto/20180206_Mercedes_AMG_GT_szedan_GT4","timestamp":"2018. február. 06. 10:28","title":"Itt a Mercedes-AMG GT szedán a Porsche Panamera legkomolyabb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]