Az internet megöli az utazási piac óriásait

Egy pillanat alatt párolgott el a legfontosabb: a bizalom. Ahogy bejelentette a csődöt és tevékenysége azonnali leállítását a világ egyik legismertebb utazási irodája, az 1841-ben alapított Thomas Cook, stabil pénzügyi helyzetű és nyereségesen működő leányvállalatai is azonnal veszélybe kerültek. Köztük a magyarországi piacvezető, a Neckermann is, amely akkor került be a Thomas Cook-csoportba, amikor a német Neckermann 2001-ben úgy vásárolta fel a brit céget, hogy mind a két márkanevet megtartotta.

Hiába erősítette meg több alkalommal is a tavaly 18,3 milliárd forintos forgalom mellett 651 milliós nyereséget termelő magyarországi leányvállalat, hogy biztos lábakon áll, a szállodák világszerte és Magyarországon is elkezdték előre követelni a Neckermann-utasoknak nyújtott szolgáltatások árát, s ez már megzavarta az utazások nyugalmát. Az is gondot okozott, hogy a most már új befektetőt kereső magyarországi Neckermann közvetlen tulajdonosa, az ausztriai Thomas Cook is lehúzta a rolót, és bejelentette, a már elutazott vendégek hazahozatalát sem vállalja. A cégcsoporton belüli munkamegosztás miatt ennek az lett a következménye, hogy a Neckermann-nal utazók egy részének számlái is kiegyenlítetlenek maradtak, mert a fizetés az osztrák cég feladata lett volna. A zűrök következtében már a német, majd a lengyelországi leányvállalat, a Neckermann Polska is bedobta a törülközőt, utóbbi miatt közel négyezer lengyel utas maradt bizonytalanságban külföldön.