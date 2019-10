Pár udvari beszállítót kiüthetnek az új városvezetők, az oligarchákat nem tudják megsebezni

Orbán Viktor vejének mindössze négy-öt év kellett ahhoz, hogy a semmiből csupán Budapesten több tízmilliárdos értékű ingatlanvagyont halmozzon fel. Övé a Dorottya utcában luxusszállodának készülő háztömb, a Szabadság téri Adria-palota, az Andrássy úti Weiss Manfréd-villa, az Appeninn Holding irodaházainak az a része, amely éppen nem Mészáros Lőrincé, és más apróságok.

Tiborcz István és baráti köre nevéhez kötnek számos prémium kategóriás éttermet, például a Várkert Bazár tövében működő Félixet, Zsidai Roy budavári konyháit, koktélbárokat, köztük a zártkörűen működő Her Majesty The Rabbitot, és aktív befektetők azok az üzlettársai is, akik kimenekítették a csalás gyanújába keveredett Eliosból.