Ellenzéki médiatervek? Reméljük, csak rosszul értettük

Szerkesztői megjegyzés A z önkormányzati választások után az ellenzék máris a magyar médiaviszonyok újrafaragásáról kezdett beszélni. Nem érik be azzal, hogy a felügyeletük alá kerülő közpénzek többé nem ömlenek a propagandasajtó eltartására – mint például Pesten a terézvárosiak milliói a Figyelőre. Az ellenzéki pártok saját médiát is építenének. Mit gondol erről a Szabad Pécs szerkesztősége, amelynek tagjai mostoha körülmények között tartották fenn éveken át a kritikus helyi sajtót? Lehet boltolni az ellenzékkel? Átvehetik az önkormányzatok a valódi közszolgálati tájékoztatás feladatát? Kérdéseinkre a Szabad Pécs szerkesztősége nevében Babos Attila válaszolt. (A Szerk.)

Most akkor elhagyjátok a „szabad” jelzőt a hírportál nevéből? Október 13-án este kérdezték ezt először tőlem. Másfél órás volt a hír, hogy Pécsett földcsuszamlásszerű győzelmet aratott az ellenzék. Azóta folyton arra utalnak: figyelni fognak ám, mi minden derül ki most rólunk. Mire a sanda célzás? Hogy a médiában senki sem szabad és független, és most majd jön a lelepleződés.