"Sorosék" kulákos diafilmje szépen rímel az iráni diákok bűnbakká tételére is

Az illegális migráció és a koronavírus-járvány között egyértelműen kapcsolat van, hiszen számos bevándorló Iránból vagy Iránon keresztül érkezik, amely a fertőzés egyik gócpontja” – mondta Orbán Viktor azok után, hogy kiderült: az első magyarországi fertőzöttek iráni diákok voltak.

A kormányfő ma már kevésbé erőlteti ezt a vonalat. Ez nem is csoda, hiszen a gyorsan bűnbakká tett irániak olyan, tartózkodási engedéllyel rendelkező egyetemisták, akik nem kevés pénzért végzik itt a tanulmányaikat. A gépezet persze nem állt le, miután a magyar hatóságok konfliktusba keveredtek az iráni diákokkal, 13-at gyorsan megpróbáltak kiutasítani az országból.

Orbán Viktor – Grósz Károly óta első magyar kormányfőként – 2015-ben járt Teheránban, ahol 100 iráni ösztöndíjas fogadását ajánlotta fel vendéglátóinak: A konfliktus a nem megfelelő tájékoztatásból és a koronavírusra adott reakciók kezdeti zavarából is következhetett, de a diákok is hozzátették a magukét. Valóban volt köztük, aki tört-zúzott a kórházban, s olyan is, aki a járványügyi rendelkezésekkel szemben próbálta a személyiségi jogait védeni.