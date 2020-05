Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP

videó

2020.05.07.

Gyilkossági ügyből kellene kirángatnia saját fiát Chris Evans karakterének az Apple TV+ tavaszi nagy dobásában. Ricky Gervais továbbra is zseniális humorral mutatja be az élet árnyékos oldalát a Netflixen. Az HBO menő gördeszkáslányokkal hozza közelebb a new york-i tinik életét. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója.