A szerelem sose késő című film főhősének épp akkor tér vissza az életkedve, amikor címlapokon hozzák a halálhírét

Mi dolga lehet egymással az agyvérzésen túlesett, asszisztált öngyilkosságra Genfbe utazó egykori sztárénekesnek és a börtönből a hétvégére kiengedett, lánya esküvőjére kéretlenül betoppanni szándékozó anyának, aki azért ül, mert játék pisztollyal öt évvel korábban kirabolt egy ékszerboltot, hogy megajándékozza 18 éves csemetéjét.

A one women show-ival stadionokat is megtöltő humorista, egyben komika, színész, rendező Valérie Lemercier (Victoire) és a hetvenen túl is sármos Gérard Darmon (Antoine Toussaint) – Claude Lelouch francia filmrendező kedvenc színésze – találkozása a Párizsból Genfbe tartó vonaton bravúros párosítás.