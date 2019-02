Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát ítélete. A hazai törvények ugyanis nem eléggé adósbarátok- írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát...","id":"20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ed7b4-8a51-40de-8ee6-d3c220356ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","timestamp":"2019. február. 28. 11:48","title":"Devizahiteles perek: hiú vagy valós remény, hogy az adós nyerhet a bankkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és a spermiumot más szóval is tartalmazta a felirat, amit a tulajdonosnak azonnali hatállyal le kell mosnia.","shortLead":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és...","id":"20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60e24e5-8f83-4979-8d12-f05c1e3f6e42","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","timestamp":"2019. február. 28. 09:47","title":"Orbános graffiti került egy soproni garázsra, az önkormányzat azonnal írt, hogy takarítsák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"átmozgató torna/edzés\" orvosszakmai szempontból kifejezetten javasolt – írták M. Richárd ügyvédei az ATV-nek. ","shortLead":"Az \"átmozgató torna/edzés\" orvosszakmai szempontból kifejezetten javasolt – írták M. Richárd ügyvédei az ATV-nek. ","id":"20190227_Reagaltak_M_Richard_ugyvedei_a_konditermes_rehabilitaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390ecd40-bc35-42e1-96ad-82c966bab360","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Reagaltak_M_Richard_ugyvedei_a_konditermes_rehabilitaciora","timestamp":"2019. február. 27. 18:45","title":"Reagáltak M. Richárd ügyvédei a konditermes \"rehabilitációra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","shortLead":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","id":"20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcc1-9a56-4019-bafe-1aa1e0c9b563","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","timestamp":"2019. február. 27. 07:51","title":"Túl pornós Ed Sheeran és Ariana Grande dala Indonéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7002f91-e074-4235-9544-5d904e84f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leginkább a csodás nevű, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata rendszer miatt.","shortLead":"Leginkább a csodás nevű, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata rendszer miatt.","id":"20190226_lamborghini_huracan_evo_drift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7002f91-e074-4235-9544-5d904e84f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789aafa-692a-41a0-bf83-4dbdd2eb0c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_lamborghini_huracan_evo_drift","timestamp":"2019. február. 27. 14:26","title":"Megmutatták a technológiát, miért tud driftelni egy Lamborghini is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság miatt.","shortLead":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság...","id":"201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5735f6-5b4f-498b-8725-14bfedfa54c1","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Rossz lóra tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]