[{"available":true,"c_guid":"e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok smink fog fogyni. ","shortLead":"Sok smink fog fogyni. ","id":"20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e.jpg","index":0,"item":"f0821763-faa9-45ad-8319-a3a0e16934a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","timestamp":"2025. június. 06. 08:30","title":"Nick Jonas főszerepet kapott a KISS-ről szóló játékfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst. A cég szerint az eszköz a szoftverfejlesztők és üzleti felhasználók hatékonyságát növeli, és új szintre emeli az adatvezérelt döntéshozatalt.","shortLead":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst...","id":"20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451.jpg","index":0,"item":"8650bc6f-d04d-42ce-ae53-69827efcc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:03","title":"Megjelent a Q","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c94037-fd5c-492e-9c34-56e64fb06972","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A miniszterelnök lánya szerint nem „cool” bemutatni, mert lehet békésen is egyet nem érteni.","shortLead":"A miniszterelnök lánya szerint nem „cool” bemutatni, mert lehet békésen is egyet nem érteni.","id":"20250604_orban-rahel-vasvari-vivien-molnar-aron-bemutatas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c94037-fd5c-492e-9c34-56e64fb06972.jpg","index":0,"item":"f28f4897-0e26-4d4f-88b3-9fba190fbb2b","keywords":null,"link":"/elet/20250604_orban-rahel-vasvari-vivien-molnar-aron-bemutatas-reakcio","timestamp":"2025. június. 04. 19:38","title":"Orbán Ráhel is beszállt Molnár Áron és Vasvári Vivien csörtéjébe, a színész rögtön válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a421cf01-fe33-4e55-a772-9996e0a35030","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátozott körben már a felhasználók is próbálgathatják a Google újdonságát, amelynek elég elküldenie a bevásárlólistát, hogy aztán beszerezzen mindent a netről. ","shortLead":"Korlátozott körben már a felhasználók is próbálgathatják a Google újdonságát, amelynek elég elküldenie...","id":"20250605_google-project-mariner-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a421cf01-fe33-4e55-a772-9996e0a35030.jpg","index":0,"item":"c74940f0-4b9b-4f1a-a8e4-c18fc8cdf0e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_google-project-mariner-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. június. 05. 08:03","title":"Itt a Google újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngészője felett, aztán megcsinál mindent, amit kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","shortLead":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","id":"20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390.jpg","index":0,"item":"2fba2a3f-02c1-43e3-8f7b-b3704ba63d3f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","timestamp":"2025. június. 04. 12:53","title":"A Szomszédok megalkotója a záróepizód panziójáról akart új sorozatot készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","shortLead":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","id":"20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f.jpg","index":0,"item":"272cbfab-c821-400e-b6f1-8acd8058839a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","timestamp":"2025. június. 05. 10:35","title":"Két sörösdobozzal a gyorshajtók ellen – a Balatonnál fotózták ezt a barkácstraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája egyre növekvő energiaigényét.","shortLead":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája...","id":"20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668.jpg","index":0,"item":"5d7db394-6a4b-448d-81b2-de688a9d4f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","timestamp":"2025. június. 04. 12:03","title":"A Meta elmegy nagybevásárolni, nukleáris energia kerül a kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépést.","shortLead":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és...","id":"20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"ca9f413c-5f8f-4ae3-907d-d4bceeeb300c","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","timestamp":"2025. június. 06. 08:47","title":"Fellázadtak az orvosok a kórházi arcfelismerő program ellen, többen nem mentek el a kötelező fotózásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]