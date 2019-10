Farkas Franciska az egyik legsokoldalúbb hazai színésznő: játszik színházban, filmekben, dolgozik edukatív előadásokban is. A filmjei közül az utóbbi években a Brazilok című vígjátékban, az Örök tél történelmi drámában és a Szeretlek, mint állat című, már-már kísérleti Novák Erik-filmben. Legutóbb a Tudás 6alom nevű csoporttal a drogfogyasztást körüljáró, Örömsorvasztó című tantermi előadásban szerepelt, mellette a Hollóasszony című regényből készült interaktív felolvasószínházi produkcióban játszott, és kapott egy önálló estet a Tháliában: a legendás Makar Csudrában láthattuk.

Ezúttal azonban nem szerepekről, hanem önerőről, példaképekről és a szívósságról kérdeztük őt.

Pályakezdőként a legfőbb félelmem:

Félelem nélkül élek.

Ami mindig segít felállni:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben.” (Arany János)

A helyzet, amelyben a legtöbbet tanultam magamról:

Életveszély, kilátástalanság, hirtelen

jött siker. Erős vagyok, bátor és kitartó. Nem szálltam el. Tudom, mi a fontos, és mi nem.

Hogyan lesz előny a hátrányból? „If you want your life to be more rewarding, you have to

change the way you think” (Oprah).

Sosem hittem volna magamról, de…

Utálom a fesztiválokat.

Amit máig nem tudok elfogadni magamban, és amit már megtanultam:

Lusta vagyok nagyon, ezzel élek. A lustaságom ellen küzdök, erről szól a mostani ittlétem is.

A szupererőm:

Jedi vagyok.

Ahonnan a legtöbb bátorítást kaptam:

Azoktól, akik jól ismernek, és szeretnek.

Az önbizalomhiány egyik legjobb ellenszere:

Az öngyilkosság. De a viccet félretéve: a humor, a nyitottság és az elfogadás.

Példaképem és múzsám:

Audrey Hepburn, Oprah Winfrey, Gary Oldman, Johann Trollmann, Gandhi, Arany János, Farkas Ágnes a példaképeim. A múzsák mindig mások,

most sok egyéb más mellett Patrick Melrose története és kivitelezése ejt ámulatba.

A szám, ami egy pillanat alatt helyre tesz:

Sorolom. Jimi Hendrix: Foxy Lady. Michael Jackson: Ben. AC/DC: Back in Black. Chinese Man: Racing with the Sun. És még annyian.

A nyamvadt hétköznapok bevált önerősítő trükkjei:

Egyszeri vagyok, és megismételhetetlen. Az idővel, ami megadatik, én gazdálkodom. Rajtam múlik, mit kezdek vele. Rajtam áll. Bármi lehetséges.

A titkos mantrám:

„Azt ismered, amikor a fickó zuhan lefelé a tizedikről, és azt mondogatja magának, ahogy hagyja el az emeleteket, hogy: »Eddig minden rendben, eddig minden rendben.« Nem a zuhanás számít, hanem a leérkezés” (részlet a Gyűlölet című filmből). Ez az én mantrám is: eddig minden rendben.