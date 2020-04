A legnagyobb nehézséget a közúti áruszállításban a bizonytalanság jelenti. Mindig az adott, megváltozott állapothoz igazodva kell kezelni a helyzetet – kezdte mesélni a HVG BrandLabnek Horváth Zoltán, a Jungheinrich Hungária Kft. ügyvezetője. A korlátozások először az olasz importfuvarokat, aztán a többi országból érkező szállítmányokat is érintették, ami jelentősen megnehezítette a normális üzletmenet fenntartását.

Általánosan elmondható, hogy a speditőrök most nem szívesen mennek Olaszországba, ez pedig több szektorban is gátolja a végfelhasználók kiszolgálását. A szervezésnek köszönhetően viszont eddig minden esetben sikerült észszerű megoldást találnunk arra, hogy ne legyen kiesés az ellátásban.

A másik nagy kihívás pedig a tevékenységünkre jellemző nagyon sok ügyfélérintkezés lecsökkentése és biztonságosabbá tétele volt. A targoncajavítás és az eszközök karbantartása közben a legfontosabb a kollégák egészségének megőrzése. Ehhez megfelelő védőeszközöket kellett beszerezni.

Egyelőre zavartalan az alkatrészellátás

Jelenleg a munkatársak mozgását nem gátolja semmi. Viszont, ha sokáig marad álló helyzetben a gazdaság, egyre nehezebb lesz fenntartani az alkatrészellátást. Akár az is elképzelhető, hogy néhány elérhetetlenné is válik. Egyelőre nincs ilyen kockázat, de a készletek nem végesek.

Az alkatrész logisztika általános gyakorlata szerint, amit délután fél 5-ig online megrendelünk, még aznap éjszaka, nem túl későn Pozsonyból Budapestre érkezik. Ezt a munkatársak futárszolgálat segítségével másnap reggel 7 óráig kiosztják az ország közel 100 szerviztechnikusának autójába, akik aztán helyszíni karbantartást és javítást végeznek. Azonban márciusban többször előfordult, hogy a közúti korlátozások miatt az alkatrészek nem jutottak el időben magyar központi raktárunkba. Eddig ugyan mindig volt rá megoldás, de érezhetően bizonytalanságot okoz a működésünkben - mesélte a biatorbágyi cég ügyvezetője.

Stratégiai fontosságú ellátást biztosítanak a háttérből

A logisztika és a raktározás nagyon fontos szerepet tölt be az ellátási láncban. Az élelmiszerek és gyógyszerek gyártása, valamint kereskedelme kiemelt társadalmi jelentőségű. Az ehhez kapcsolódó eszközök javítása, üzemeltetése és szállítása létfontosságú.

Ezért is kereste meg a Jungheinrich az Operatív törzset, hogy felhívja a figyelmet a logisztikai háttér fontosságára. Ugyanis, ha a közszolgáltatás fenntartásához elengedhetetlen tevékenységet végző cég működtetéséhez szükséges berendezés, vagy eszköz megáll, az megakasztja az egész ellátási rendszert. Ahogy a védőfelszereléseknek is el kell jutniuk a járvány frontvonalába. A vállalat jelezte, hogy szívesen segít az ehhez kapcsolódó feladatok szervezésében és az érintett intézmények és cégek működésében.

Váltás a szektorok között: a vendéglátásról a kereskedelemre

Ahogy a vendéglátás részéről érkező megrendelések szinte teljesen megálltak, úgy került át az ott el nem fogyasztott élelmiszermennyiség a háztartásokat kiszolgáló kereskedelmi láncok forgalmához. Ám mivel az ő meglévő eszközparkuk átlagos üzemeltetéshez volt alakítva, gyorsan váltaniuk és fejleszteniük kellett.

A kis- és nagykereskedelem piaci szereplői az üzemeltetést targoncákkal oldják meg, de a vásárlási láz miatt a partnerek részéről érezhetően kisebb a várakozási hajlandóság még a gyors, napon belüli javításra is. „A megoldás azonnal kell” - mondta Horváth Zoltán. Ez a szegmens most elsőbbséget élvez, hiszen nagyon fontos, hogy az ellátási lánc zavartalanul működjön. „Nagy felelősségünk van abban, hogy az élelmiszerkereskedelemmel, illetve gyógyszerellátással foglalkozó cégek gyorsan és hatékonyan legyenek kiszolgálva” – tette hozzá.

Nagyon gyorsan átszervezték a rendszert

A legveszélyeztetettebb kollégák, akik a javítást és a karbantartást végzik, már február közepén megkapták a megfelelő védőeszközöket, kesztyű, szájmaszk és kézfertőtlenítő formájában. Ez a közel 100 munkatárs napi 3-4 ügyfélnél is dolgozik, de az óvintézkedések szigorú betartásának köszönhetően egyelőre még a fertőzés gyanúja sem vetődött fel. Március közepétől a biatorbágyi irodát jelentősen csökkentett személyzet működteti, a cél a dolgozók egészségének megőrzése és a zavartalan üzletmenet fenntartása. Az otthoni munkavégzésre való átállást a megfelelő informatikai háttérnek köszönhetően teljesen zökkenőmentesen, 2 nap alatt végrehajtották.

Természetesen a különböző pozíciókat különbözően érintette az intézkedés, mert van olyan feladat, amit nem lehet otthonról végezni. A dolgozókat 2 kontaktcsoportra különítették el azért, hogy ne álljon meg az üzletmenet, ha esetleg egy munkatársról kiderül, hogy megfertőződött.

A kulcspozíciókban lévő emberek emiatt kizárólag otthonról dolgozhatnak. A vállalat nem használja ki a teljes kapacitását, mert a járványhelyzetben a piac sem igényli ezt. Emiatt az állomány egy része időarányosan szabadságra ment. A jövő fontos kérdései, hogy állam milyen támogatást ad a munkaadóknak, és hogyan alakul a piac helyzete a továbbiakban.

„A március nagyon jó üzleti hónap volt, eredményeken még nem látszik a járvány hatása, de április végén biztos, hogy más lesz a helyzet” - mondta az ügyvezető.

Digitalizáció, automatizáció, embermentes munkavégzés

A logisztikai és raktározási szektorban most extra jelentőséget kap az, hogy hogyan lehet még jobban digitalizálni a feladatokat. Itt az ideje a smart working folyamatok megvalósításának, és az új megoldások kipróbálásának. Biztosra vehető, hogy a rendszerhasználatra vonatkozó ügyféligény is eltolódik.

Napirendre kerül az anyagmozgatás függetlenítése az egyes kezelőktől, az automatizálás, és a vezető nélküli targoncák terjedése. A cégünk egyéb folyamatai is megváltoztak, ilyen az ügyfélkiszolgálás menete is. Elektronikus csatornákon történik az igényfelmérés, a szakmai és az értékesítési tanácsadás is. Sőt, virtuális vásárokkal készülünk, azokon mutatjuk majd be az érdeklődőknek az aktuális innovációkat - mondta Horváth Zoltán.

Kiváltják-e az önvezető targoncák az emberi tevékenységet?

A termelésben és raktározásban sokféle módon és tevékenységre alkalmazhatóak a vezető nélküli rendszerek. Mindent ugyan nem lehet, de a folyamatok egy részét ki lehet váltani. Egészen pontosan azokat, amelyeknél definiáltan, mindig azonos feladatokat hajtanak végre. Ezekre egyszerűen, kiszámítható beruházási büdzsével és informatikai fejlesztéssel lehet automatizált megoldásokat létrehozni.

A koronavírus okozta helyzet az egész szektorra hatással van: mindenki gondolkodni kezd. Az automatizáció felé az első lépéseket már megtevőknek ahhoz ad lökést, hogy folytassák és beillesszék a fejlesztést a rendszereikbe. Azok, akik pedig még nem érezték ennek a fontosságát, most biztosan mérlegelik a változtatás lehetőségét.