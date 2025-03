A közvélekedés szerint a várandósság az egyik legcsodálatosabb időszak egy nő életében. Az újdonsült anyukák ezt azzal szokták még kiegészíteni, hogy a szépségei mellett ez az életszakasz általában rengeteg kellemetlenséggel is jár, amire többnyire soha senki nem hívja fel előre a figyelmüket.

„A nyákdugó létezéséről vagy arról, hogy a szoptatás sokszor fáj, soha senki nem beszélt nekem. De ezekre rájönni sokkal kevésbé volt kellemetlen, mint amikor az első terhességemnél kétségbeesve hívtam a nőgyógyászom, hogy vérzek. Hadd ne részletezzem, de rövid úton kiderült, hogy nem a babával van baj, hanem aranyerem van. Miért nem mondta senki, hogy a legtöbb nőnek aranyere lesz a terhessége alatt?” – Dorina azóta a második kisbabáját várja, és már nevetve mesélte a történetét nekünk. Az első kisfia később született, mint várták, így a szülés előtt néhány napot kórházban kellett töltenie. Ott derült ki számára, hogy az aranyeret sok kismama a gyermekvárás egyik természetes velejárójának tekinti.

A probléma előfordulására vonatkozó pontos statisztikai adatok nem is ismertek. Nem meglepő módon ennek az az oka, hogy az érintettek gyakran szégyellik ezt, így nem is beszélnek róla. A vizsgálattól való félelem miatt pedig nem fordulnak orvoshoz. De az aranyeret évszázadok óta ismerik, ma kifejezetten civilizációs betegségként tartják számon. A fejlett országokban a 40 év feletti lakosság 50-80 százalékát érintheti.

Kétfajta aranyeret különböztetünk meg: Belső aranyér Az érintettek többsége a belső aranyér tüneteitől szenved, amely a végbélnyílás záróizmain belül, azok felett helyezkedik el. Csak előrehaladott állapotban lehet kitapintani. Többnyire fájdalommentes, de idővel fájdalmassá válhat, illetve akár vérzés is jelentkezhet. Külső aranyér A záróizmon kívül megjelenő, fájdalmas csomó. Könnyen kifekélyesedhet.

Már a várandósság alatt is

A terhesség alatt kialakuló aranyérnek több oka lehet. Elsősorban az, hogy az anyaméh, a baba növekedése miatt, egyre fokozottabban nyomja a kismedencét. Ez nemcsak a beleket és a gátizmokat helyezi nyomás alá, hanem az alhasi visszereket is. A fokozódó nyomás hatására pedig az úgynevezett aranyeres párnák megduzzadnak, és kialakul az aranyér. Ezt legtöbbször úgy veszik észre az anyukák, hogy a WC-papíron vagy a széklet felszínén friss, élénkpiros vér található. De a végbéltáji fájdalom és a viszketés szintén jellemző tünet. A baba táplálása miatt a kismedencei vérellátás is megnövekedik ilyenkor, ami elősegítheti a panaszok erősödését.

Az aranyér tüneteit tapasztalta magán Vivien is a terhessége alatt: „Ciki vagy nem ciki, de viszketett a fenekem. Amíg el nem kezdett rettenetesen fájni, eszembe nem jutott, hogy itt bármi különösebb baj lehet. Már a vége felé jártam a terhességemnek, és a testem addigra már annyi fura dolgot produkált, hogy igazából semmin nem tudtam meglepődni…” – Vivien annyit még hozzátett, ha rögtön rájön, hogy mi a probléma, az rengeteg felesleges kellemetlenségtől megkímélhette volna.

Az aranyér akkor válik leginkább fájdalmassá és okoz vérzéses tüneteket, ha benne vérrög, illetve ödéma is képződik. Ezeket főként a hormonális változás okozza, ami miatt a vérben lévő folyadék a visszerekből könnyebben áramlik ki a szövetek közé.

Az aranyér kialakulásához hozzájárulhat az is, hogy terhesség alatt a székelési szokások megváltoznak. Sok várandós nő szenved rendszeres szorulásban, amit egyes esetekben a magzatvédő vitaminok okoznak. De oka lehet ennek a nem megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás csakúgy, mint a rostszegény étrend.

Szülés közben meg főleg

Nem lélegezhetnek fel azok a nők, akik a várandósságukat megúszták aranyér nélkül, ugyanis sokaknál meg a szülés közbeni erőlködés miatt alakul ki ugyanez a probléma.

Így járt Anna is: „Én két szülésen vagyok túl, és mind a kettő közben lett aranyerem. Az elsőnél úgy bedurrant, hogy nem a gátsebem, hanem az aranyerem miatt nem tudtam ülni egy ideig. Akkora dudor volt a végbélnyílásomnál, hogy a gondolat is fáj, ahogy visszaidézem…” – Anna azt is hozzátette, hogy az első szülése után a szülésznő megkérdezte, hogy hozott-e magával aranyérre való krémet vagy kúpot. De mivel korábban soha nem küzdött ilyen problémával, eszébe sem jutott ilyesmit beszerezni. Sőt, napok teltek el, amíg a férje vásárolt neki ilyet. Azt meséli, hogy második alkalommal már sokkal felkészültebben érkezett a kórházba.

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy van olyan nő, aki több gyermeket a világra hoz anélkül, hogy aranyere alakulna ki, míg másoknál egyetlen terhesség is elég és megvan a baj. Ez persze a genetikai hajlamtól is függ: ha a családban többeket érint az aranyérbetegség, az a vénafal és a kötőszövet gyengeségére utal, ami pedig örökölhető.

A szülés közben kialakuló aranyér általában pár nap, pár hét alatt elmúlik. Ha viszont a szülés utáni hatodik hét végén még mindig fennáll a probléma, feltétlenül meg kell mutatni egy orvosnak. Ilyenkor többnyire további helyi gyógyszeres kezelés javasolt, súlyos esetben azonban sajnos műtét is szóba jöhet.

A komolyabb szövődményeket segíthet megelőzni, ha az aranyeret tisztán tartjuk. A vécépapírt is körültekintően kell használni: nem szabad dörzsölni, csak „leitatni”, ugyanis a vécépapír akármilyen puha is, a dörzsölés felsértheti az aranyeret, ami állandó vérzéshez, néha pedig akár fertőzéshez is vezethet.