Stéhliné Szilágyi Ildikó marketingesként többször járt Salzburg tartományban, sajtóúton és a családdal is. Ráadásul dolgozott a Salzburg tartomány kártyán (SalzburgerLand Card), ami mintegy száznyolcvan partnernél biztosít ingyenes belépést vagy kedvezményeket. Ildikó úgy fogalmazott, hogy mindig felejthetetlen élmény volt az utazás.

A Jufenalm tökéletes helyszín egy naplementéhez © Stéhliné Szilágyi Ildikó

Hochkönig, az e-bike fellegvára

„Nem lehet mellélőni” – Ildikó szerint a tartomány arra lett kitalálva, hogy boldog pillanatokat gyűjtsünk, nem hiába az a környék idei mottója, hogy „ezért élünk”. Tapasztalatai szerint akármilyen társasággal indult útnak, folyamatosan kalandokat élt át, a személyes kedvence pedig Hochkönig volt, itt érezte a legközelebb magát a természethez. „Olyan élményeket kaptam, amiket magamtól biztos nem választottam volna” – mondta Ildikó a három évvel ezelőtti e-bike- és downhill-túráról, amit sosem fog kitörölni az emlékezetéből. Profi kezekben érezte magát, tanácsa szerint, egy vezetővel lehet a leginkább bejárni a környéket. És ha azt is hisszük az elején, hogy nem tudjuk megcsinálni a távot, a végén ki fog derülni, hogy mekkorát tévedtünk. Az ember kilép a komfortzónájából, de közben az e-bike-oknak hála nem kell különösebb erőnlét ahhoz, hogy beérjünk a célba.

A Hochkönig lábánál kiváló szálláshelyek várják a vendégeket © Hochkönig Tourismus, Christian Schartner

Hochkönig régiója híres a képeslapokra illő alpesi legelőkről, a zöld rétekről és az égig érő sziklás hegycsúcsairól. A gyógynövény- és zöldfűszer-ismertető túrákon rácsodálkozhatunk a természet szépségeire vagy felpattanhatunk egy e-bike-ra, hogy fogadóról fogadóra tekerjünk. Lehet gyalogosan kirándulni, sziklát mászni, a 2941 méter magas Hochkönigben gyönyörködni – itt tényleg az egész család kikapcsolódhat. A 340 kilométernyi gondosan kijelölt, kitáblázott túraútvonalon (mielőtt elindulunk, egy honlapon tervezhetjük meg az irányt és kiválaszthatjuk a nehézségi szintet) biztosan nem tévedünk el. Ezek közül a legizgalmas távtúra kétségtelenül a 74 kilométeres Königsweg, azaz a Királyok útja. Hochkönig a magasban trónoló királyi fenséget jelenti, innen jött a név.

Az e-bike-ot mintha erre a régióra találták volna ki: a segítségével jóformán bárki felkerekezhet a hegyi legelőkre. Azt Ildikó is elmesélte, hogy vezetett bringatúrákból nincs hiány, és a feltöltés sehol sem probléma. Amíg mi felfrissülünk egy-egy szakasz után a fogadókban, addig töltenek a biciklik is. Érdemes megtenni például a 123 kilométeres ii-túrát, ami álomszép kilátóhelyekre, illetve rengeteg egyéb érdekes látnivalóhoz vezet fel minket Maria Alm, Dienten és Mühlbach tájain. Az összesített szintkülönbség több mint ötezer méter, de az e-bringával ez semmiség. Hogy egyszerűbb legyen a szervezés, a biciklibarát szállásokon felül van taxihívó-szolgálat kifejezetten kerékpárosoknak, kölcsönzők, és a hegyi felvonók szintén szállítanak bringát.

Ildikó maradandó pillanatként élte meg a naplementét a Jufenalmról, vagy azt, amikor Golling kristálytiszta, smaragdszínű tava mellett bicikliztek el a gyerekekkel. Indulás előtt sokat segíthet a már említett Salzburg tartomány kártya: applikáción keresztül is megvehetjük, és összegyűjhetjük, hogy milyen helyszíneket akarunk meglátogatni.

Zell am See © SalzburgerLand Tourismus, Markus Greber

Salzburg városa kihagyhatatlan

„Itt kivet az ágy” – foglalta össze Stéhliné Szilágyi Ildikó, milyen érzések maradtak meg neki a Salzburg történelmi városrészében töltött éjszaka után. Nem tudta megállni, hogy ne tegyen egy sétát hajnalban, amikor miénk a belváros, és csak azok mocorognak, akik nyitják az üzleteiket. Igazi kulturális feltöltődés egy kirándulás után.

Hohensalzburg várából rálátunk az egész városra, felkereshetjük Mozart szülőhelyét, tehetünk egy kitérőt a több mint négyszáz éves múltra visszatekintő Hellbrunni kastélyba, ami pazar fényében ragyog. Továbbá a család minden tagjának izgalmas élményt nyújthatnak a vízi játékok.

Amikor Ildikóék két kisgyerekkel vágtak neki a tartománynak, benéztek Salzburgba is. Hatalmas városnézést nem terveztek be, de sétálgattak a belvárosban, és ellátogattak a természettudományi múzeumba: az interaktív tárlat különösen szuper volt a gyerekeknek. Ezen felül megnézték a közeli sóbányát, ami már nem működik, de fantasztikus kalandokat rejt a látogatók, pláne a kisebbek számára.

Ha nyár, akkor Zell am See

Salzburg után a tartományt jól ismerő Ildikó a családjával Zell am See felé vette az irányt. A környéken foglaltak szállást, ahonnan könnyedén be lehetett tekerni a városba, és még felvonózni is tudtak.

A Zell am See-Kaprun üdülőrégió egyik csodája Zell am See hangulatos, festői szépségű kisvárosa, ahova nyaranta a kristálytiszta Zelli-tó és a Schmittenhöhe hegy túraparadicsoma vonzza a vendégeket.

Kirándulás a Schmittenhöhén, Pazar panorámával a Zell-i tóra © Stéhliné Szilágyi Ildikó

A Schmittenhöhe vonulatai – ezt Ildikó külön is kiemelte –, télen-nyáron rendkívül családbarát helyszínnek számítanak. A túrautak teljes hossza nagyjából négyszáz kilométer, és egyes szakaszokat babakocsival is be lehet járni. Ildikóék azt szeretik különösen a tartományban, hogy kifejezetten gyerekbarát a környék, egymást érik a kalandparkok vagy éppen a bobpályák.

És ha Zell am See-t vesszük célba, Kaprun se maradjon ki, aminek a különlegessége Kitzsteinhorn gleccsere és a Tauern Spa. Legyen szó túrázásról, bringázásról, jógáról, sziklamászásról, golfról, lovaglásról, SUP-evezésről vagy az adrenalinőrülteknél paplanernyős repülésről, mindent megtalálunk a régióban. A Kitzsteinhorn 3029 méteres magasságban kiépített kilátóteraszai egyszerűen lélegzetelállító látványt nyújtanak minden évszakban.

Felejthetetlen falatok

Stéhliné Szilágyi Ildikó felidézte, hogy mennyire megmaradt benne, amikor Gollingban egy alpesi fogadóban szálltak meg, és egy közeli fogadóban díjnyertes séf készítette a fogásokat. Ez is egy ok a sok közül: nem lehet megunni Salzburg tartományt, annyi meglepetést tartogat a gasztronómia terén is. A hüttéknél minden étel helyi alapanyagokból és hozzávalókból készül a sonkáktól a sajtokon át a gyógynövényekig.

Szóval ne csak az e-bike útvonalait nézzük ki előre, hanem a Via Culinaria nyomán a gasztroútvonalakat ugyanúgy lőjük be. A Via Culinaria tematikus ajánlói több mint 330 címre kalauzolnak el bennünket a legjobb húsételektől és sajtoktól a csillagos helyekig, a pálinkafőzdékről nem is beszélve. A halételek szerelmesei sem fognak csalódni: az ivóvíz tisztaságú tavak és hegyi patakok ötvennyolc halfajtát rejtenek: az étlapokon találhatunk tavi pisztrángot (Bachforelle), bluntaui lazacot (Bluntaulachs), tokhalkaviárt (Stör-Kaviar) vagy éppen Fuschl-tavi füstölt pisztrángot.

Kulináris élmények várnak © Altenmarkt-Zauchensee Tourismus, Nadia Jabli Photography

A súlyosabb falatok reményében ne hagyjuk ki a pinzgaui marhahúst vagy a tennengaui hegyi bárányt, de igazi kolbászkülönlegességeket szintén kóstolhatunk. A tányérokat pedig olyan növények dobhatják fel, mint az északi kakukkfű, podagrafű, levendula.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy óriási tévhit, hogy Ausztriába csak télen jó menni, hogy Ildikó még egyszer sem volt a hidegebb hónapokban Salzburg tartományban üdülni. Persze ilyenkor csodákat látunk a hóban, de a frissítő alpesi levegő nyáron is elfeledteti velünk a fárasztó hétköznapokat.

A borítókép forrása: Hochkönig Tourismus, Christian Schartner