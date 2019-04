Manapság nem csak az autóiparban és az ülőbútoroknál fontos az, hogy a dizájn kényelemmel járjon együtt, hanem a nagyszériás járművek és munkagépek esetében is. Egy modern traktor vagy targonca vezetőfülkéjében ugyanúgy megjelenik a formatervezés, amivel nagyobb hely, kényelmesebb ülés, több funkció jut a gép kezelőjének. Így később fárad el a dolgozó, növekszik a teljesítőképesség. A targoncákba rugalmasabban beépíthető, kisebb akkumulátorok lehetővé teszik azt, hogy a tervezőmérnökök több hellyel gazdálkodjanak, amikor az adott munkagép ergonómiáján, kinézetén és funkcióin dolgoznak.

Dizájn a gépgyártásban: versenyben az ipari formatervezés

A formatervezés, ezen belül az ipari formatervezés vagy dizájn az iparban előállított tárgyak formai-esztétikai kialakításával foglalkozik. A kifejezés a második világháború utáni időszakban alakult ki – írja a Wikipedia –, és ötvözi az esztétikát, a formát és a funkcionalitást. A szakma egyik legrangosabb nemzetközi elismerése az iF Design Díj, amely az adott évben megjelent fejlesztések közül választja ki a legjobbakat. A díjakról elismert dizájnszakemberek döntenek 7 kategóriában: termék, csomagolás, kommunikáció, belsőépítészet, szakmai koncepció, szolgáltatás tervezés / UX és építészet. Idén több, mint 6400 pályázat közül választották ki azokat, amelyek a müncheni BMW-Világ élménycentrumban rendezett gálán elnyerték a győztesnek járó trófeát. Köztük volt a Jungheinrich ETV 216i típusú targoncája is, amelynek egyik legnagyobb különlegessége, hogy a már említett módon valósította meg az új, forradalmi dizájnt.

A gép a világ első olyan targoncája, amelynél az energiaforrást fixen a gépdizájnba építették be. A lítiumionos akkumulátor beépítése jóval nagyobb helyet biztosít a vezetőfülkében, ennek pedig a gépkezelő kényelmén túl több szerepe is van. A targoncás látótere is nagyobb, ezzel jelentősen csökken a holttér miatt előforduló balesetek és káresemények esélye. Azzal, hogy maga a gép is kisebb, keskenyebb helyeken is jól közlekedik.



„Az ETV 216i fejlesztése során a mérnökök és formatervezők a legelső lépéstől fogva szorosan együttműködtek. Ennek eredményeképpen egy olyan targoncát alkottak, amely a dizájnt és teljesítményt úgy egyesíti, mint semmi más a korábbiak során” – mondta Michael Niebuhr, a Jungheinrich AG ipari dizájn tervezője a díjazott targoncáról.



Egyre kevesebb a hely, és egyre gyorsabb a munka a raktárakban



A Jungheinrich targoncáival dolgoznak a Cellcomp Kft. celldömölki raktárközpontjában is: Magyarországon az elsők között itt használják a tavaly bemutatott ETV 216i típusú tolóoszlopos targoncát. Celldömölkön két raktár van, a központiban 2160 tárhellyel rendelkeznek, a külső raktárban 2750 tárhelyet lehet megtölteni.



Kovács Csaba raktárvezető szerint a villa gyorsemeléssel és kitolással a hagyományos targoncákhoz képest jelentősen több raklapot tud mozgatni óránként. A targonca töltése is nagyságrendekkel környezetkímélőbb, mint hagyományos, savas ólomakkumulátorral működő társaié. A töltésnél nincs gázképződés, ezért nem kell szellőztetni. Az energiautánpótláshoz így nincs szükség külön 5 négyzetméteres töltőhelyiségre, ami a raktárak egyre zsúfoltabb világában nagy szó, hiszen ennyivel több pakolható terület áll a logisztikusok rendelkezésére. A rövid töltési idő miatt a 3 műszakos munkavégzés tervezése sem attól függ, épp melyik targonca mikor áll órákat a töltőhelyiségben. Az új akkumulátor-megoldással növelhettük a hatékonyságot – mondta a szakember.



A nyugat-magyarországi cég elektronikai alkatrészeket gyárt, többek között áramköröket és ventilátorokat. Ezekhez a beépített alapanyagokat raklapra csomagoltan vagy gitterboxokban tárolják, targoncákkal mozgatják. Celldömölkön egyelőre nem használják ki az új gép 10,7 méteres rakodási képességét, mivel a jelenlegi legnagyobb polcmagasság 5,2 méter. A raktárak tervezett jövőbeli fejlesztésekor – a targonca új funkcióját is kihasználva – már magasabb tárolófelületeket alakítanak ki.

„Fontos megjegyezni, hogy ha nem ezt a gépet választottuk volna, a feladataink bővülése miatt még egy plusz targoncát kellene beállítanunk a flottánkba” – mondta Szélesi Krisztina logisztikai vezető. „Két magyarországi központunkban, Tapolcán és Celldömölkön összesen 29 Jungheinrich targoncát használunk, a modern dizájnú típusból először csak tesztelésre szereztünk be egy darabot. Ezt aztán rövid időn belül egy másik követte. A gépek a raktárkörnyezetünkben tényleg beváltak, ahol a három műszak miatt nagyon fontos a folyamatos rendelkezésre állás. Úgy gondoljuk, ez a jövő targoncája, így amint kifutnak a korábbi típusok bérleti szerződései, ilyen lítiumionos gépeket szeretnénk használni” – hangsúlyozta Szélesi Krisztina.



Könyvelni a vezetőfülkében?



„A jövőben változik a beszállítási rendszerünk: a korábbi gyűjtő szállítások helyett beszállítókként más-más spedíció kézbesíti a küldeményeket. Ez folyamatos készenlétet jelent mind az ember, mind a gép részéről. Napról napra fontosabbá válik a raktár munkájának sebessége, erre pedig az új típusú targoncákkal készülünk fel” - mondta. Szélesi szerint a logisztikának egyre gyorsabbnak kell lennie, hiszen rövidebb átfutási idővel és szorosabb határidővel dolgoznak majd, hogy megfelelően kiszolgálhassák a gyártást és ezáltal a vevőket.

„Ezen vagy az automatizálás gyorsíthat, — ami lehet egy mesterséges intelligencia irányította robottargonca is —, vagy pedig felszerelt targoncák, amelyek egy, a gépen kialakított mobil munkahely lehetőségét vetítik előre. Ilyenkor a kezelő több munkafolyamatot is úgy tud elvégezni, hogy nem kell leszállnia a fülkéből. Ennek egyik nehézsége a programozás lesz, mert a dinamikusan változó adatokat minden egyes targonca számítógépes rendszerének élőben kell követnie” – tette hozzá.

A cég víziója az, hogy az SAP-ben történő könyvelést is a kezelőfülkéből lehessen elvégezni: egy szkennerrel összekötve így az adott tevékenységhez rendelt adatok beolvasása is azonnal megtörténhet majd, ez pedig a jövőben tovább optimalizálná a raktári munkát. A feladat logisztikai szempontból rendkívül komplex, hiszen szükség lesz nemcsak a tevékenységi körök letisztázására, hanem azok gépekbe integrálására is, hogy az egész folyamat gyorsabb, hatékonyabb és nem utolsó sorban egyszerűbb lehessen.