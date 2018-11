A dél-koreai gyártó G-sorozatú készülékeire mindig is a megbízhatóság és a kiváló minőség volt a jellemző. Nincs ez másként a jelenlegi „ügyeletes” zászlóshajó, az LG G7 ThinQ esetében sem. Az elegáns üveg-fém kombinációjú házba csomagolt készülék tervezői tökéletes érzékkel találták el azokat az arányokat, amelyek a legtöbb ember számára szimpatikussá teszik a G7 ThinQ méreteit. Bár az anyagválasztás miatt nem erre számítanánk, de a telefon egyáltalán nem csúszós, kellemes kézbe venni, és gyönyörködni a pazar színeket produkáló 19.5:9 arányú, 1440 x 3120 pixel felbontású képernyőben, amelynek tetején a mai csúcstelefonokra jellemzően kis bemetszés mutatja a fényérzékelő szenzor és az előlapi kamera helyét. A képernyőnél a felhasználók kifejezetten fogják élvezni a HDR-10, illetve a mozis minőséget lehetővé tévő Dolby Vision megoldásokat. A készülék alján a korábbi G-szériás telefonokhoz hasonlóan az USB-C-csatlakozó és a mikorofon mellett a 3,5 hüvelykes jack-csatlakozó is megtalálható, ez újdonság például a G6-hoz képest, ahol ezt a bemenetet még a telefon tetején találtuk. A készülék oldalán a hangerő-szabályozó alatt pedig egy új gomb helyezkedik el, amely azonnal – akár a telefon lezárt állapotában – elindítja a Google Assistant mesterséges intelligenciáját. A készülék lelkét egy nyolcmagos Snapdragon 845 processzor adja, emellett 4 gigabyte RAM memória és 64 gigabyte tárhely várja a felhasználó fotóit, zenéit, dokumentumait, ha ekkora kapacitás nem volna elég, microSD-kártya segítségével bővíthető. A telefonon az Android Oreo kódnevű 8.0-s változata dolgozik, amelyet a gyártó az LG UX kezelőfelületével különböztet meg a konkurenciától. Ebbe egy újdonság is bekerült, az úgynevezett Floating bar funkció, amely a képernyő szélén tud megjeleníteni különféle alkalmazásokat és funkciókat. Az LG G7 ThinQ hátlapján egy 16 megapixeles dupla, az előlapra egy 8 megapixeles szimpla kamera került a korábbi G-szériás készülékekhez hasonlóan. A dupla kamera így nagylátószögű felvételeket, sőt, 4K-felbontású videórögzítést is lehetővé tesz. Összességében az LG G7 ThinQ egy remekül összerakott felső kategóriás okostelefon, amely könnyedén utasítja maga mögé a vele egy kategóriában szereplő konkurenseket.