De hol van az immunrendszerünk?

Ha erőtlenek vagyunk, miközben egyik fertőzés után jön a másik, nem kell egyből a legrosszabbra gondolni – könnyen lehet, hogy csak megfogyatkoztak a szervezetünk vasraktárai, ezért az immunrendszerünk nem tud acélosan helytállni. Márpedig az immunrendszer olyan, mint egy érzékeny szűrő: ha jól működik, fennakadnak rajta a kórokozók, ha nem működik jól, akkor beengedi őket, és megbetegszünk.

Időről-időre felmerül ennek kapcsán, hogy de mégis, hol található az immunrendszerünk? Sokan úgy képzelik el, mint a lélek vagy a tudat létezését: megfoghatatlan, mégis működik. Pedig az immunrendszerünk nagyon is fizikai, és optimális esetben egy csodálatosan működő laboratórium, merthogy igazából a külső csapások elleni védekezésben részt vevő sejtjeink, szöveteink és szerveink együttese.

A védekezés első vonalában a nyirokrendszerünk áll, amely a nyirokszervekből és az őket összekötő nyirokerekből áll. A nyirokszervek – melyek működéséhez a vas elengedhetetlen – közé tartozik a csontvelő, a csecsemőmirigy, a lép, a máj, a nyirokcsomók, de nagy szerepet kap a védekezésben a bőr és a nyálkahártyák is. Az emésztőrendszer nyálkahártyájához tartozó immunszervek a mandulák és a féregnyúlvány is. Szóval mindannyiunkat ez csodás belső pajzs óv, amit nem árt néha erősítenünk is, ha kell.

Hogyan tartsuk karban?

Immunrendszerünk hatékonysága számos tényezőtől függ, az egyik ilyen a szervezetünk folyadék-ellátottsága. A sokat emlegetett víz egyrészt remek oldószer, hiszen szükséges más anyagok hasznosításához, másrészt a folyadék biztosítja az anyagcsere gyorsaságát, a méreganyagok elszállítását és ürülését, illetve az idegsejtjeink minőségi működését is.

Immunrendszerünk működéséhez a folyadékbevitel mellett ugyanilyen fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás. Ennek lényege, hogy a szervezetbe megfelelő arányban jussanak az alap- és védőtápanyagok, valamint vitaminok és nyomelemek, melyek egyike a vas. Ha ezt harmóniában tartjuk, akkor nemcsak az oxigént szállító vérnek, hanem az immunrendszerünknek is elengedő vastartalmat biztosíthatunk. Mivel a vas nem termelődik újra, a napi szinten vesztett vasat folyamatosan be kell vinnünk a szervezetünkbe, ami legegyszerűbben a táplálékkal lehetséges. De még nagy odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy átmenetileg kiürülnek a vasraktárak, márpedig megfelelő vasszint nélkül szervezetünk nem tud egészségesem működni, sérül a szervezet vitalitása, gyengül a védekezési képessége.

Fontos tudni, hogy betegségek alatt eleve csökken az étvágyunk, ezért kevesebb vas is kerül be a szervezetünkbe, aminek a felszívódását ráadásul a betegség meg is akadályozza. Fertőzés alatt tehát nem érdemes vaspótlót szedni, utána viszont fontos! A hatásos pótláshoz azonban megfelelő mennyiségű és jó minőségű elemi vasat érdemes szedni.

Mivel a nyári feltöltődés sajnos már a múlté, az őszi mókuskerék és a koronavírus járvány fizikai-lelki hatásai közepette kiemelt figyelmet kell szentelnünk a vas bevitelére.

A legfontosabb vasbombák

Lehet, hogy már mindenkinek a könyökén jön ki, hogy milyen táplálékban található vas, de ismétlés a tudás anyja, tehát lássuk a legjobb vasbombákat, hátha ezek is elegendők, mielőtt plusz vaspótlásra lenne szükségünk.

Húsok : a bárány és a kagyló tartalmazza a legtöbb vasat, ezt követi a sertésmáj, de a többi májféleség is jó vasforrás. A húsokban lévő vastartalom jobban felszívódik, mint a zöldségekben található.

: a bárány és a kagyló tartalmazza a legtöbb vasat, ezt követi a sertésmáj, de a többi májféleség is jó vasforrás. A húsokban lévő vastartalom jobban felszívódik, mint a zöldségekben található. Tej, tojás : a juh- és kecsketejben van a legtöbb vas, de a tehéntejben is van egy kevés. A tojás fontos alapanyag: 100 grammban 1,4 milligramm vas található.

: a juh- és kecsketejben van a legtöbb vas, de a tehéntejben is van egy kevés. A tojás fontos alapanyag: 100 grammban 1,4 milligramm vas található. Olajos magvak : a leginkább említésre méltó a mogyoró, szezámmag, pisztácia, tökmag, napraforgómag, mák.

: a leginkább említésre méltó a mogyoró, szezámmag, pisztácia, tökmag, napraforgómag, mák. Zöldségek : 100 gramm spenótban 3 milligramm vas található, de a sóskához hasonlóan a benne lévő oxálsav gátolja a felszívódást. Remek vasforrás a fodros kel, a cékla zöldje, a brokkoli és a kelkáposzta is. A hüvelyesek közül kiemelkedik a lencse, valamint szinte minden babféle (szójabab, vesebab, borsó, zöldbab, sárgaborsó). A napon szárított paradicsomban és a vargányában is meglepően sok a vas.

: 100 gramm spenótban 3 milligramm vas található, de a sóskához hasonlóan a benne lévő oxálsav gátolja a felszívódást. Remek vasforrás a fodros kel, a cékla zöldje, a brokkoli és a kelkáposzta is. A hüvelyesek közül kiemelkedik a lencse, valamint szinte minden babféle (szójabab, vesebab, borsó, zöldbab, sárgaborsó). A napon szárított paradicsomban és a vargányában is meglepően sok a vas. Gyümölcsök : asztalt szilva, vörös és fekete ribizli, őszi- és sárgabarack, mazsola.

: asztalt szilva, vörös és fekete ribizli, őszi- és sárgabarack, mazsola. Gabona : a búzakorpában eleve sok a vas, de a búzalisztben is van. Az amaránt tízszer annyi vasat tartalmaz, mint a liszt, a tésztafélék pedig szinte mindig tartalmaznak vasat, melyet mesterségesen adnak hozzá vas-szulfát formában, az egészségügyi előírásoknak megfelelően.

: a búzakorpában eleve sok a vas, de a búzalisztben is van. Az amaránt tízszer annyi vasat tartalmaz, mint a liszt, a tésztafélék pedig szinte mindig tartalmaznak vasat, melyet mesterségesen adnak hozzá vas-szulfát formában, az egészségügyi előírásoknak megfelelően. Gyógynövények: Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember szerint a csalán kitűnő vérképző és remek fáradékonyság ellen. A csipkebogyó magas C-vitamin-tartalma segíti a vas felszívódását. Az erdei málnalevél is nagyszerű vasforrás, az erdei szederlevél segíti a vérképzést és vértisztító hatású. A fekete ribizlilevél fogyasztása segíti a hajszálerek vérkeringését, és az érgyulladásokat is csökkenti. Vigyázat! A fekete olívabogyó, a sok fekete tea és kávé viszont gátolja a vas felszívódását.

A nők eleve kevesebbet esznek, kisebbek a vasraktáraik is, és termékeny korban a menzesz, illetve a terhesség-szülés miatt is nagyobb a vasszükségletük a férfiakhoz képest. Ezért kb. 50 éves korukig valamivel alacsonyabb vasmennyiség tárolódik a szöveteikben, de 65 éves korra már azonos a két nemnél az érték. A nőknél gyakori, hogy a pajzsmirigyhormon hiánya vagy táplálkozási hiányosságok okozzák a vérszegénységet.