TIPP: aki sűrűn küzd székrekedéssel, esetleg még aranyere is van, próbálja ki azt az egyszerű trükköt, hogy a WC-n ülve felteszi a lábait egy 15-20 cm magas sámlira vagy bármilyen támasztékra. Ha még egy kicsit előre is dőlünk, akkor szinte tökéletes guggoló pózt lehet felvenni, bármilyen toaletten is üljünk. Guggolásnál nincs szükség sem „végbélgyilkos” préselésre, sem túlzott erőlködésre.