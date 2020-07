Ahogy az első menstruáció megérkezésével jelentős változások tapasztalhatók a női test működésében, úgy annak rendszertelenné válásával, majd elmaradásával hasonlóan nagy változások következnek be a női test és psziché funkcióiban. Mindamellett, hogy ez egy természetes folyamat, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, melyek azok a betegségek vagy épp életmódbeli tényezők, amelyek ezt a folyamatot az életkorral összefüggésben, vagy esetleg művi módon felgyorsítják.

Tisztázzuk a fogalmakat!

Menopauza, korai klimax, perimenopauza: mind közkeletű, mindennap használatos fogalmak, azonban valóban tudjuk is, hogy melyik mikor, és minek hatására jelentkezhet, milyen tünetegyüttest foglal magába? Elsőként tegyünk rendet a fejekben!

A perimenopauza (peri = azt jelenti valami „körül”) az utolsó menstruációt megelőző és azt követő 1-2 évet jelenti. A menopauza pedig az utolsó menstruációs vérzés időpontját jelöli, bár gyakran használják ugyanezt a szót a klimaktérium, avagy változókor definiálására is. A klimax/klimaktérium tehát magában foglalja a menopauzát megelőző, és azt követő éveket, valamint a menopauza időpontját is.

Habár sokan azt gondolják, hogy a változókort jelző tünetek a nők nagy százalékát csak 50 éves kor körül érik el, sajnos különböző betegségek, műtéti beavatkozások, esetleg a nem kiegyensúlyozott hormonműködés miatt a tünetek egy része már jóval korábban, a harmincas évek végén, a negyvenes évek elején is megjelenhet, ez a korai menopauza vagy korai klimax esete. Tünetei – melyek leginkább az ösztrogénszint ingadozásához köthetők – nem eltérőek a természetes menopauza tüneteitől: a hőhullámoktól az alvászavarokon át egészen a hajhullásig terjedhetnek. Emellett megjelenhet még a pszichés feszültség, az ok nélküli hízás vagy épp az emésztési zavarok különböző formái is, de ez a tünetegyüttes szinte mindenkinél máshogyan jelentkezik.

A menopauza/klimax hátterében legfőképpen a petefészkek hormonoktermelésének csökkenése, majd végleges megszűnése áll, de a központi idegrendszer (hipotalamusz-hipofízis) változásai, és az immunrendszer gyengülése is befolyásolja. A folyamat általában 45 év felett kezdődik, és több éven át eltart, de jelentkezését a genetika, továbbá szervezeten belüli hatások (betegségek, gyógyszerek, műtétek/kezelések), illetve külső tényezők (életmód, dohányzás stb.) is jelentős mértékben módosíthatják. A kezdeti vérzészavarok mellett megjelennek a hőhullámok, a verejtékezés, majd hangulati és alvászavarok, de a gondolkodási képesség csökkenése is jelentkezhet, valamint hosszú távon csökken a csontállomány, gyengül az izomerő, továbbá szív- és érrendszeri problémák is előfordulhatnak. A leggyakoribb és igen kellemetlen klimaxos tünetek – a hőhullámok és az izzadás – már a változókor korai szakaszában jelentkeznek, de később a húgyutakat- és nemiszerveket érintő, ún. urogenitális szindróma tüneteit (hüvelyszárazság, fájdalmas aktus, vizelettartási nehézségek), valamint a bőrt, körmöket és hajat érintő szembetűnő változásokat is szinte minden nő megtapasztalja.

Egyes friss kutatások azt is alátámasztják, hogy a cukorbetegség (diabétesz) a korai klimax/korai menopauza esélyét megháromszorozza. Ennek következtében a változókor tünetei akár már 40 éves korban is beköszönthetnek: a menstruációs periódusok szabálytalanok lesznek, a vérzés erőteljesebbé válhat, „fantom-periódusok” jelentkeznek, amelyeket az jellemez, hogy a tünetek hasonlítanak a menzesz előttiekhez, de vérzés nem következik be.

Fontos megjegyezni, hogy egyes gyógyszeres vagy hormonkezelések, melyeket különböző típusú nőgyógyászati betegségek (pl. az endometriózis), vagy például pajzsmirigy-rendellenesség tüneteinek enyhítésére alkalmaznak szintén előhozhatják a tünetek egy részét. De ide tartoznak a különböző műtétek is, melyek során a petefészket vagy akár a méhet is el kell távolítani, hiszen ezek a hormonális működést is gyökeresen átalakítják.

Mindezek mellett természetesen érdemes odafigyelni arra is, hogyan élünk a mindennapokban: mit eszünk, mit iszunk, mozgunk-e rendszeresen, dohányzunk-e, vannak-e más, egészségkárosító szenvedélyeink. Ahogy minden betegség és testi változás esetében, úgy a klimax idején is azzal tehetünk a legtöbbet saját fizikai és mentális jóllétünkért, ha odafigyelünk az életmódunkra, és ahol szükséges, ott radikális változásokat vezetünk be.

Mire figyeljünk?

Ha ebben az időszakban el akarjuk kerülni a hirtelen súlygyarapodást, akkor a táplálkozásunkban előtérbe kell helyeznünk a zöldségek, a gyümölcsök, a könnyen emészthető, rostban gazdag, gyorsan felszívódó szénhidrátok fogyasztását a zsíros, cukros ételekkel szemben.

Sajnos a csontritkulás is az egyik következménye a menopauzának, aminek súlyosbodását a rendszeres mozgással, D-vitamin-pótlással és kalciumbevitellel csökkenteni lehet. Már napi fél óra sétával, kocogással vagy akár szobabiciklizéssel is sokat tehetünk izomzatunk és csontjaink hosszú távú egészségéért.

A különböző szívbetegségek is lehetnek hormonális változások következményei. Az ösztrogénszint csökkenésével megnövekszik a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, melyet – a csontritkuláshoz hasonlóan – rendszeres mozgással, a káros szenvedélyek kiiktatásával és egészséges étrend kialakításával redukálni lehet.

A változókor nem a vég kezdete, sőt!

A hormonális változásokon túl a menopauzához kapcsolódó tévhitek is felelősek azért, hogy sokan sokkal nagyobb érzelmi megrázkódtatással élik meg ezt az időszakot. Először is a menopauza még nem jelenti azt, hogy az élet a végéhez közeledik, általában majdnem annyi van még hátra az életből, mint amennyi addig eltelt. Másodszor, a menopauza nem fogja megszüntetni a nőiességet és a szexuális életet. Sőt lehet, hogy idővel felszabadító lehet, hiszen már nem kell aggódni a terhesség és a menstruáció miatt. Arról nem is beszélve, hogy ez a nők életének az az időszaka, amikor már gyermekeik kirepültek a szülői házból, nem szorulnak már folyamatos figyelemre, így a felszabaduló energiákat másra lehet fordítani.

Végül, de nem utolsósorban azt se felejtsük el, hogy a menopauza/klimax nem betegség, a kialakult tünetek – legyen szó enyhébb vagy akár súlyosabb tünetekről – kezelhetők, és a páciens kérésére kezelendők is.