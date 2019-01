A stresszt és a depressziót ugyan modern kori betegségeknek tartjuk, de valójában már az ókorban ismerték őket, például Hippokratész is sokat foglalkozott velük. Kezelésükre évezredeken keresztül ugyanazokat a növényeket használták, méghozzá annyira sikeresen, hogy még a modern kori farmakológia is szívesen fordul ugyanezekhez a módszerekhez. Lássuk, milyen gyógynövények adnak enyhülést több ezer éve a lelki betegségekben szenvedőknek!

Egyiptomban már a piramisokat építő munkások gyógynövényeket kaptak táplálékuk kiegészítőjeként azért, hogy elkerüljék a különböző fertőzéseket és járványokat. De a fáraók egészségéért is egyszerre több gyógynövényes orvos felelt. Ezt bizonyítja az a 19. század végén, Luxor mellett talált 21 méter hosszú papirusztekercs is, ami a ma ismert legrégebbi orvosi szöveget tartalmazza. Ez időszámításunk előtt 1500 körül keletkezhetett, és 876 gyógykészítményt, valamint több mint 500 növényt sorol fel, melyeknek harmadát ma is használják a gyógyászatban.

A különböző gyógyfüvek használata tehát valószínűleg régebbi időre nyúlik vissza, mint az ember írásos története, és a WHO felmérései szerint a Föld népességének kétharmada elsődleges orvosságként még ma is gyógynövényeket használ.

E növényeket rengeteg módon használták fel az évezredek során, de a hétköznapi fogyasztásuk legegyszerűbb formája szinte mindig a tea volt, és ezen az idő múlása sem sokat változtatott.

Mielőtt valamilyen gyógyteát kezdünk alkalmazni, fontos megjegyezni: nagyon kevés olyan gyógynövény van, aminek a teája hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül alkalmazható. Ezért, ha úgy döntünk, hogy kipróbáljuk valamelyiket, előtte nagyon alaposan tájékozódjunk a fogyasztás ajánlott mennyiségéről és a kúra időtartamáról. Ha krónikus megbetegedésben szenvedünk, érdemes előtte kikérni a kezelőorvosunk véleményét is.

Orbáncfű

Az orbáncfű az egyik legintenzívebben kutatott gyógynövény. Igazi diadalmenetben vonult be a 20. század akadémikus gyógyításának világába. Ez nem véletlen, ugyanis ez a gyógynövény az enyhe és középsúlyos depresszió tüneteit az orbáncfűvel végzett számos klinikai tanulmány eredményei szerint ugyanolyan hatékonyan enyhíti, mint a szintetikus szerek, viszont függőség emiatt nem alakul ki. Az orbáncfű a lelki panaszokra legrégebben alkalmazott gyógynövény. Teája emellett gyomor- és nyombélfekély esetén is hasznos lehet, mivel védi a nyálkahártyát, keverékekben pedig máj- és epebántalmak kezelésére szokták javasolni.

Leginkább alvás előtt érdemes fogyasztanunk. Nagyon stresszes időszakban, enyhe depressziós tünetek esetén napi egy-két csészével igyuk belőle kúraszerűen, maximum 6 héten át. Ezután hetente egy-két alkalommal szabad csak fogyasztani. A teafüvet csak forrázzuk le, majd rövid ideig hagyjuk állni.

Macskagyökér

Az ókorban Galenus, a kor legismertebb orvosa a macskagyökér főzetét még emésztésserkentőként javasolta. Később vizelethajtóként és mérgezések ellenszeréül is használták, majd rájöttek, hogy fájdalomcsillapító hatással is bír. Nem véletlen, hogy a korai európai herbalisták már valóságos csodaszerként tartották számon.

Mára az orvosi macskagyökeret leginkább feszültségoldó, nyugtató és alvásjavító szerként ismerjük. Mivel az ember nem lesz tőle álmos vagy fáradt, így lazító, nyugtató céllal napközben is lehet fogyasztani.

Egyenletes időközönként napi 2-3 csészényit fogyasszunk belőle, de készüljünk fel rá, hogy eléggé kellemetlen íze van. Alacsony lángon, 3-5 percig forraljuk, utána kb. 10 percig hagyjuk állni, ezután fogyasztható.

Citromfű

Régen főleg alkoholos párlatként fogyasztották. Ebből készült a híres karmelitavíz, amelyet a karmelita nővérek találtak fel, és amit Nyugat-Európában évszázadokon keresztül szinte mindenre gyógyírként alkalmaztak. Főleg főurak és királyok használták egészségük megőrzése érdekében, de úgy tartották, hogy az úgynevezett hisztériás rohamoknak is ez az egyik legkiválóbb ellenszere.

Az arab orvoslásban már a 10. században felismerték, hogy a citromfű kiváló a nyugtalanság és az idegesség kezelésére, de szívpanaszok enyhítésére is gyakran használták.

A citromfűből készített tea segít álmatlanság ellen, és csökkenti a szorongást. Nemcsak a gyógynövényből készült főzet, de illóolaja is jó ideg- és szívnyugtató, ami hasznos lehet a neurotikus és a stressz okozta fejfájás esetén csakúgy, mint ideges eredetű gyomorfájás ellen.

A citromfűteát forrázással készítjük. Nyugtatóként naponta 2-3 csészével igyunk belőle az étkezések között. A tea ne legyen túl erős!

Jázmin

Már az ókorban használták, bár akkor még főleg afrodiziákumként volt elterjedt. Kínában viszont a belőle készült tea évszázadok óta töretlen népszerűségnek örvend, mert emeli az energiaszintet, növeli a koncentrációképességet és csökkenti a stresszt. Nőknek kifejezetten ajánlott a premenstruációs szindróma okozta tünetek csökkentésére.

A jázmint a többi teával ellentétben, sokkal alacsonyabb, 70-80 fokos vízben érdemes áztatni. Ha nincs kéznél hőmérő, akkor várjuk meg azt a jelenséget, amit Kínában úgy hívnak, hogy "halszem". Ez azt a forrás előtti állapotot jelöli, amikor közepes méretű buborékok jelennek meg a vízben. Ezután áztassuk a teát körülbelül 2-4 percig.

Macskamenta

A macskamenta hazánkban is őshonos növény, amit a népgyógyászat régóta használ. Furcsa nevét onnan kapta, hogy a levélből kiszabaduló illatanyag rendkívüli mértékben vonzza a macskákat. Kínában körülbelül 2000 éve fogyasztják, de nem csak azért, mert kiváló görcsoldó és lazító hatása van, hanem azért is, mert kifejezetten jó ízű a belőle készült tea. A benne található növényi hatóanyagok idegnyugtató hatásúak.

Magyarországon a 70-es, 80-as években az a tévhit terjedt el róla, hogy a marihuánához hasonló, bódító hatása van, de valójában ez nem igaz.

Teáját forrázni kell, majd 10-15 percig állni hagyni. Naponta 2-3 csészével ajánlott fogyasztani.