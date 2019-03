Továbbra is nagy különbségek lehetnek a kisebb és nagyobb települések ingatlanáraiban. Budapesten az élénk kereslet miatt változatlanul az országos átlagnál nagyobb, 10-15 százalékos növekedésre lehet számítani, annak ellenére, hogy a szakértők szerint már most is a tűréshatár közelében mozognak az árak. A főváros mellett a nagyobb, jó munkaerőpiaci feltételeket és szolgáltatásokat kínáló települések teljesíthetnek jól. Érdekes, hogy az utóbbi két évben jelentősen drágultak, vagy le is hagyták Budapestet az ország egyes városainak az ingatlanjai. Például a Közép-Dunántúl és a Dél-Dunántúl megyeszékhelyei, de az elmúlt hónapokban jól teljesítettek a Nyugat-Dunántúl nagyobb települései is. A megyeszékhelyek közül kiemelkedő volt a drágulás Szekszárdon, Zalaegerszegen és Szolnokon, de a változás mértéke közelítette a fővárosit Egerben, Székesfehérváron és Kecskeméten is. A TAKARÉK Index elemzői az idén is az ingatlanárak további emelkedését várják a megyeszékhelyek és egyes nagyobb városok, különösen az ipari és más gazdasági beruházások színhelyein. Úgy vélik ugyanakkor, hogy a községek esetében az országos átlagnál jóval alacsonyabb áremelkedés várható, amely alól csak a jól teljesítő városok agglomerációjában található települések jelenthetnek kivételt. Felfelé mutató bizonytalanságot jelent azonban a „falusi” CSOK, amely júliustól támogatja a családok kistelepülésekre költözését. Az intézkedés árfelhajtó hatásának mértékét csak utólag lehet majd megbecsülni, de várakozásaink szerint hozzájárulhat a kisebb és nagyobb települések közötti árkülönbségek csökkenéséhez.