„A Scitec Institute Sport- és Táplálkozástudományi Intézettel kötött megállapodásra fontos lépésként tekintünk” – állítja Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója. „Sosem lehet elegendő hangsúlyt fektetni a táplálkozásra, és az Institute is úgy látja, hogy e téren több sportoló és szövetség is képes lenne fejlődést elérni. Ez egy lehetőség minden sportoló számára, hogy ezzel is teljessé tegyük a felkészülésüket, mert a helyes, pontos táplálkozás fontos eleme a siker felé vezető útnak, az Intézet pedig ebben segíti őket” – hangsúlyozza a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója.