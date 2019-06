Az összetett, tengereket és óceánokat átszelő, többszereplős szállítmányozási folyamat megtervezése és megvalósítása igazi kihívást jelent a cégek számára. A Raben Trans European Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját, Árvai Csabát különböző érdekességekről kérdeztük, amelyekkel a szervezés során találkoznak. Mi a legnehezebb a szállítmányozás során? Talán az, hogy mindig mi vagyunk az utolsó láncszem, és ahogy a focihoz, úgy a logisztikához is elméletben mindenki ért. Túl sokan érzik úgy: tudják, hogy hogyan kellene jól, olcsón és hatékonyan csinálni. Pedig ez is egy külön szakma, amiben tanulni és gyakorlati tapasztalatokat szerezni is kell. Mennyire jellemző, hogy rosszul csomagolják az árukat? Sajnos elég gyakori eset, hogy az alkalmazott csomagolás nem képes megvédeni az árut, így az könnyen megsérülhet. Ez a felesleges kockázat sokszor elkerülhető lenne: megfelelő körültekintéssel és az értéklánc fázisainak végiggondolásával sokkal jobb csomagolást lehetne alkalmazni. Ez természetesen pénz és idő, azonban a befektetés megtérül. A jó csomagolás kevesebb veszteséget, kevesebb reklamációt és elégedettebb vevőket eredményez. A folyamatosan változó kereskedelmi szabályozás megnehezíti a folyamatot? A kereskedelmi embargókat, a vonatkozó szabályokat és az esetleges tilalmakat muszáj naprakészen követnünk, a rendszerünk folyamatosan figyeli és kezeli ezeket. Ha bárhol a világon ilyen eset történik, azaz valami tiltólistára kerül, az érintett csomagokat automatikusan megállítjuk. Például jelen vagyunk Ukrajnában, ahol nap mint nap végzünk nagy volumenben belföldi szállítmányozási feladatokat. Az ukrán kollégák elmondása szerint megtanultak együtt élni az embargós helyzettel. Az élet, a kereskedelem és a logisztika látszólag normális kerékvágásban folyik. Arra azonban figyelünk, hogy nem küldünk Ukrajnán keresztül kereskedelmi árut Oroszország irányába és egy új partner megkeresése esetén mindig érdeklődünk az ukrán kollégáknál. Ezért is nagyon fontos az adott országban a személyes jelenlét és a helyi piac ismerete, ami számunkra Ukrajnában adott. Fontos, hogy tisztában legyünk az érintett országok vonatkozó vám-, ÁFA-, valamint jövedéki szabályaival. Erre külön csapatot hoztunk létre, illetve megvannak azok az engedélyek, amelyekkel például a Karib-térségből érkező egzotikus szeszes italokat tudunk vámkezelni és betárolni, majd azokat a kereskedelmi forgalom számára rendelkezésre bocsátani. Mi a különbség a logisztika, fuvarozás, szállítmányozás fogalmak között? Három egészen más területről van szó, sőt, a köznyelvben még a szállítást is szinonimaként használják. A különbségekkel sokan nincsenek tisztában, pedig mindegyik mást jelent. A logisztika anyagok, információk, személyek, energia rendszereken belüli és közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. A fuvarozás során jellemzően saját, vagy bérelt fuvareszközzel történik az áru mozgatása feladó és fogadó között. Szállítmányozás alatt pedig azt a komplex folyamatot értjük, amikor a megbízó érdekében egy komplett értékláncon keresztül megoldjuk az áru eljuttatását A-ból B pontba, nagyon gyakran a fuvarozást mint szolgáltatást is igénybe véve. Miért érdemes a szállítmányozást választani? A szállítmányozási tevékenység a határokon is átnyúlik, és sok esetben több egyéb értéknövelő szolgáltatás kapcsolódik hozzá, amellyel segítünk a megbízóinknak. Amennyiben szükséges, felvesszük a kapcsolatot a címzettel, időpontot egyeztetünk, ha kell, rakodót biztosítunk, ha kell, akkor az EKÁER-rel kapcsolatos ügyintézést is vállaljuk, visszaárut kezelünk, göngyöleget gyűjtünk vissza. Ezek azért fontosak, mert az általános munkaerőhiány miatt megbízott szállítmányozóként egyre több feladatot veszünk át és hajtunk végre a megbízónk képviseletében. Rendelkezünk ügyfélszolgálattal, raktárral, saját csomagoló csapattal és berendezésekkel, valamint nemzetközi gyűjtőhálózattal, ezáltal pedig teljes, „end to end” szolgáltatásokat tudunk nyújtani.