Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.

Van, aki 2-3 évente cserélgeti az autóját, mások hosszú éveken keresztül spórolnak, mire végre elérkezik a nagy nap, amikor megszárad a tinta az adásvételi szerződésen, és büszke tulajdonosként megtehetjük az első métereket a vadonatúj, szalonállapotú autónkkal.

Előzetes tájékozódás: kattintson!

Mielőtt elköteleződnénk valamelyik márka modellje mellett, érdemes alapos online felderítést végeznünk: a nagy portálok vagy kisebb autós oldalak tesztjeit olvasgatva értékes szakvéleményekhez juthatunk az autós újságírók tudásán keresztül. Érdemes átnézni ezeket a teszteket, mert olyasmi is kiderülhet belőle, ami alapján egyből elvethetjük egy-egy modell megvásárlását, de ugyanígy tájékozódhatunk a várható fogyasztásról, tartósságról, az anyagok minőségéről vagy épp az adott márka vagy modell típushibáiról.

Induljon terepszemlére!

Ha ez megvolt, jöhet a személyes találkozás: mindenképpen nézzük meg közelebbről a kiszemelt autót, járjuk körbe, üljünk bele, sőt, ha lehet, kérjünk tesztvezetési lehetőséget is. Itt kiderül, hogy mennyire találjuk kényelmesnek, praktikusnak, mennyire jól látunk ki belőle előre-hátra-oldalra. Nem árthat, ha egy autószerelésben jártas ismerősünk elkísér minket, még akkor sem, ha új autóról van szó, mert ő is rámutathat egy-két olyan pontra, ami később problémákat okozhat. Persze, remélhetőleg ilyesmiről szó sincs, ha már egyszer összejött a pénz álmaink autójára.

Mennyi az annyi?

Ha pedig már a pénzél járunk, legyen szó akár első saját kocsiról vagy a sokadik családi járműről, van pár dolog, amire érdemes odafigyelni: kezdjük rögtön magának az autónak az árával. Sokan úgy gondolják, hogy a szalonokban látható ár szentírás, kőbe vésett, megmásíthatatlan tény, ez azonban távolról sem igaz. Aki kellően dörzsölt alkutechnikával van megáldva, akár komoly összeget is lefaraghat a vételárból, de még a kevésbé ügyesebbeknek is van esélye, ha mást nem, néhány extrát „belealkudni” az új kocsi árába. Mielőtt személyesen bemennénk az autószalonba, érdemes az adott márka weboldalán megkeresni az új autó konfigurálását lehetővé tévő online eszközt és a kedvünk szerint összeállított autó specifikációját szétküldeni több autószalonnak, ajánlatot kérve. Ahonnan a legkedvezőbb ajánlat érkezik, oda érdemes személyesen is ellátogatni. Egy kis plusz trükk: bár nem minden kereskedésre igaz, de sok esetben az autószalonok havi kvótákat vállalnak az eladásokra, ezért érdemes a vásárlást a hónap vége felé időzíteni, így ugyanis nagyobb esélyünk van kedvezményeket kialkudni.

Az alapok: szerződés, eredetiségvizsgálat, biztosítás

A vásárlás fontos része az adásvételi szerződés megkötése. Jó esetben erre az autószalonok, kereskedések tudnak saját dokumentumot biztosítani, ettől függetlenül, a Kormányhivatal weboldaláról bármikor letölthetünk egy mintát, amelyet akár a saját használt autónk értékesítésekor is felhasználhatunk.

Szintén fontos lépés az eredetvizsgálat, amelyre azonban új autó vásárlásakor szerencsére csak akkor van szükség, ha annak nincs a gyártótól származó, úgynevezett járműkísérő lapja. Erre érdemes lehet rákérdezni a kereskedésnél, ha pedig úgy alakulna, hogy mégis szükséges az eredetvizsga, annak költségeit megállapodás szerint rendezheti az eladó, illetve a vevő fél is.

A kötelezőt túl: ismerkedjen a különböző casco-típusokkal!

Az új autónkra biztosítást is kell kötni: a kötelező felelősségbiztosítás alapfeltétel, ennek megléte nélkül el sem hozhatjuk a járművet. Sőt, a kötelező felelősségbiztosítás mellett ma már sokszor, például hitelfelvétel vagy lízing esetén megkövetelik a Casco megkötését is. Aki szereti a személyességet, pillanatok alatt magához csábíthat egy-egy biztosítási tanácsadót, azonban aki a gyorsaságot és a hatékonyságot részesíti előnyben, annak érdemes felkeresni a biztosító weboldalát, ahol könnyen-gyorsan kezelhető kalkulátorok segítségével pillanatok alatt kiszámolhatja, hogy milyen autóhoz milyen biztosításra lesz szüksége. Még egyszerűbb, ha a választott cég már eleve olyan csomagokat kínál, amelyek minden lehetséges variációt lefednek – lásd keretes írásunkat az Allianz Autonóm biztosításáról.

Az eligazodáshoz azért nem árt tisztában lenni a különféle casco biztosítások típusaival. Létezik ugyanis teljes körű, illetve részleges casco is, utóbbi értelemszerűen nem nyújt védelmet minden lehetséges káreseménnyel szemben.

A teljes körű casco biztosítás azonban bevethető elemi kár – vagyis természeti jelenség, földcsuszamlás, beomlás, villámcsapás, tűz, viharkár, jégverés, árvíz és hasonló jelenségek ellen. Szintén alkalmas töréskár rendezésére, akár balesetről, akár rongálásról – például az úgynevezett „megkulcsozás” – van szó.

A teljes körű casco megtéríti a biztosított kárát lopás esetén – természetesen csak akkor, ha az autót megfelelően bezártuk és a biztonságtechnikai berendezéseket is üzembe helyeztük, de alkalmas nyugalmunk helyreállítására akkor is, ha az autó valamelyik üvegfelülete sérül meg.

A részleges casco biztosításnál beszélhetünk töréssel kapcsolatos cascóról, amely baleseti törések, az üveget ért károsodások és a természeti jelenségek által okozott károsodások ellen nyújt védelmet, de lehet külön biztosítást kötni totálkár, illetve lopás rongálás esetére is.

A legtöbb esetben a casco mellé lehetőségünk van úgynevezett kiegészítő szolgáltatások igénybevételére is. Kategóriától függően egy-egy ilyen szerződéssel biztosíthatjuk autónk extra tartozékait, igényelhetünk csereautót az esetleges javítás idejére, de biztosíthatjuk poggyászunkat, baleseti sérülés esetén az orvosi ellátás költségeit, kaphatunk jogi segítséget is. Autósegély biztosítás esetén pedig a sérült vagy lerobbant autó szállítását, vagy gyors helyszíni javítását oldhatjuk meg kiegészítő biztosítással.

Ha a fentiekre odafigyelünk, jó esélyünk van rá, hogy az új autóval együtt csupa öröm költözik az életünkbe, megannyi szép utazással és kalanddal, a kényelmetlenségeket pedig meghagyjuk azoknak, akik nálunk kevesebb energiát fektettek a megfelelő tájékozódásba.

