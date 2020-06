1. A befektetési egységekhez kötött biztosítások

Ezeket általában unit-linked biztosításként emlegetik a szakzsargonban. A termékcsoport lényege, hogy az ügyfél akár egy összegben, akár havi, negyedéves, féléves vagy éves befizetések során tőkét képez a biztosítónál. A befizetett díjakat saját belátása szerint a pénzintézet által összeállított valamelyik eszközalapban helyezi el. Ezekben a biztosítási szerződésben meghatározott eszközalapokban többféle befektetési eszköz, így állampapírok, vállalati kötvények, részvények lehetnek, mint ahogyan ipari, ingatlan vagy akár nyersanyag-befektetések is. Az egyes eszközalapok kockázata természetesen változó, de az elmondható róluk, hogy minél kisebb kitettségű egy-egy ilyen csomag, annál kisebb a rajta realizálható hozam is. Ezekre a befektetésekre a biztosító általában nem vállal hozamgaranciát, illetve hozamvédelmet. A unit-linked konstrukciókban természetesen lehetőség van számos kiegészítő biztosítás megkötésére is, így a szerződés időtartama alatt bekövetkezett haláleset, baleset vagy betegség esetén is történhet kifizetés.

2. Vegyes életbiztosítások

Megtakarítási elemet tartalmaznak a vegyes biztosítások is, amelyek a hagyományos kockázati biztosítást is magukba foglalják. Ezeknél a termékeknél meghatározott összegre szerződhetünk, tehát halálesetkor vagy a szerződés lejártakor a szerződésben előre rögzített pénzt mindenképpen kifizeti a biztosító. Ráadásul a befizetéseink után egy technikai kamatláb alapján hozamot is jóváírnak. Itt is van egy befektetési elem, mint ahogyan a unit-linked esetében is, viszont a vegyes életbiztosításnál nem az ügyfél, hanem maga a pénzügyi szolgáltató dönt arról, hogy milyen portfólióba helyezi el a befizetéseinket. E termékkörben rendszerint a kisebb kockázatú eszközök jöhetnek szóba, vagyis előnyben vannak az állampapírok vagy akár a bankbetétek, de értelemszerűen ezek hozama is kisebb. A biztosítót az sarkallja az eredményes befektetésre, hogy az így elért hozam egy részét megtarthatja, vagyis maga is érdekelt a tőke jövedelmező kihelyezésében. A hozam ugyanakkor itt sem garantált, mindössze a technikai kamatot meghaladó, a biztosító által vállalt hozamrész jóváírásában lehetünk biztosak.

3. Kockázati életbiztosítások

Ezek azok a termékek, amelyeket klasszikus értelemben életbiztosításnak gondol a laikus is. A képlet egyszerű: fizetünk egy havi díjat, és ha a szerződés futamideje alatt életünket veszítjük, akkor a biztosító fizet. Ebben a tekintetben hasonló egy bármilyen vagyonbiztosításhoz, vagyis a futamidő alatt befizetett pénz elvész számunkra, amennyiben nem következik be a biztosítási esemény. De ha már biztosítási esemény: ez nem csak a haláleset lehet. Az ilyen konstrukciókban ugyanis választhatunk többek között baleseti rokkantságra, kórházi tartózkodásra, műtétre vonatkozó elemeket is, a keresőképtelenség is szerepelhet a biztosított események között. Ezen kívül egyes biztosító termékeiben olyan kiegészítő biztosításokat is választhatunk, melyek megbetegedés esetén a magán-egészségügyi ellátás költségét térítik.

4. Biztosítások a nyugdíjas évekre?

A fentieken túl vannak még egyéb, igen valószínű módon bekövetkező életesemények is. Például idős korunkban nyugdíjasok leszünk, viszont könnyen elképzelhető, hogy az állami juttatások nem fogják fedezni a célul kitűzött életszínvonalunkat. Ezért léteznek olyan életbiztosítások, amelyek a nyugdíjkiegészítés célját is szolgálják. Ezek között is találunk megtakarítási és/vagy befektetési elemeket, és jellemzőjük az is, hogy a szerződés lejárta előtt bekövetkező haláleset után a kedvezményezetteket kifizetés illeti meg. Amennyiben azonban nyugdíjszolgáltatásra válunk jogosulttá, akkor lehetőségünk nyílik az addigi befizetéseinket azok hozamával együtt akár egy összegben felvenni, akár havi kifizetésként, mintegy járadékként igénybe venni. Ezekhez a szerződésekhez ráadásul a szerződés időtartama alatt, a jelenleg érvényes jogszabályok szerint, az adott évben befizetett biztosítási díj alapján 20%-os állami adókedvezmény is igénybe vehető*. Mindent összevetve azonban itt is érdemes tájékozódni, hogy milyen költségeket számít fel a pénzügyi szolgáltató. Többek között ennek a mérőszáma a TKM, vagyis teljes költségmutató. Azonban számos olyan kedvezmény vagy éppen kötelezettség merülhet fel az egyes ajánlatokban, amelyekkel még érdemes súlyozni a közölt TKM-et. *Az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot, ha a magánszemély az adója meghatározott részének átutalásáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik.

5. Kinek érdemes?

Erre a kérdésre egyszerű a válasz: mindenkinek. De nem mindenkinek ugyanazok a szempontjai, ezért alaposan át kell gondolni és össze kell hasonlítani a lehetőségeket. A kockázati életbiztosítás arra kiváló, hogy költséghatékonyan hárítsuk el azokat az anyagi terheket, amelyek a családunkat sújtanák halálunk vagy a biztosítás által lefedett egyéb esemény után. Ha lakáshitelünk van, akkor a bank is megköveteli, hogy a tartozásunkat fedező biztosítással rendelkezzünk, de ha nincs ilyen kötelezettségünk, akkor is érdemes legalább a családunk 2-3 éves, alapszintű megélhetését biztosító összegre szerződnünk. Hogy mekkora díjfizetést vállalunk, az persze függ a jövedelmünktől is, de a biztosító az alapján is mérlegel, hogy mennyi idősek vagyunk, illetve hogy kockázatos munkát végzünk vagy éppen dohányzunk-e, valamint milyen az általános egészségi állapotunk. A fiatalabbak természetesen előnnyel indulnak, és számukra akár a befektetési vagy megtakarítási biztosítások is jobban ajánlhatók. A hosszú távú befektetések ugyanis nagyobb valószínűséggel értéktartóbbak. Nagyobb a valószínűsége ugyanakkor a baleseteknek, így ezekre érdemes kockázati biztosítást kötni. Középkorú családosként pedig hasznos arra gondolni, hogy az utánunk maradó családtagoknak nem csupán szűken vett megélhetési költségei lesznek, hanem például a gyermekeink további taníttatása is fontos cél, ezért a biztosítás egy vagy több kedvezményezettjének megjelölésekor erre is gondoljunk.

A tartalom az Allianz Hungária Biztosító Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével készült. A cikk létrehozásában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.