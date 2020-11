Hyundai Kona Electric A dél-koreai gyártó 2017-ben mutatta be a stílusos városi autóját, az úgynevezett „subcompact crossover SUV” kategóriába tartozó Hyundai Kona-ját, amely még abban az évben el is nyerte a North American International Auto Show legjobb haszonjárművének járó díját (2019 North American Utility Vehicle of the Year). A nagy sikerre, na meg a járműiparban uralkodó trendekre tekintettel nem is lehetett kérdés, hogy ezek után érkezik a teljesen elektromos meghajtású változat is. A Hyundai Kona Electric 2019-ben jelent meg, amelyet óriási várakozás övezett, ugyanis a legmodernebb akkumulátor-technológiának köszönhetően az elektromos Kona már 449 kilométeres hatótávval büszkélkedhet, amellyel az abszolút élvonalba tartozik, saját kategóriájában pedig nincs is ellenfele. Ezzel már bátran neki lehet indulni akár hosszabb autópályás utazásnak is, egy Budapest-Balaton oda-vissza is simán megtehető egy töltéssel. A 64 kWh teljesítményű akkumulátort ráadásul – villámtöltővel – 0-80 százalékig 44 perc alatt lehet feltölteni, azaz akár egy ebéd, akár egy üzleti tárgyalás elég hozzá, hogy csaknem teljesen feltöltött autóval tehessük meg a hazáig tartó utat. Az elsőkerék meghajtású városi terepjáró ezzel 204 lóerőre képes, és nem egészen 8 másodperc alatt éri el álló helyből a 100 km/h sebességet. A beltér sem hagy maga után kívánnivalót, 5 felnőtt kényelmesen elfér benne, a minőségi anyagok és az ízléses kialakítás pedig az utasok számára is élménnyé teszi a Kona belterében töltött perceket. A fedélzeti számítógép rendszerét azok ismerhetik, akik korábban ültek már a Hyundai Ioniq elektromos modelljében, de az „újoncoknak” sem okoz majd gondot az érintőképernyőn keresztül történő vezérlés. Az alapmodellen túl az extrák között megtalálhatók a modern autózáshoz szükséges biztonsági berendezések, az autonóm vészfékező rendszertől a gyalogosfelismerő kamerán, holttérfigyelő rendszeren és táblafelismerő intelligencián át az adaptív tempomatig, vagy a legfontosabb információkat a sofőr szeme elé vetítő head-up display-ig (HUD).