Az Év Gondoskodó Munkahelye Díjat a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány hívta életre, a Prémium Egészségpénztár és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár támogatásával. Olyan vállalatok nevezését várták, ahol a vállalati kultúra és a működési gyakorlat része az egészség- és/vagy nyugdíjcélú gondoskodás, illetve az öngondoskodásra buzdító edukáció. A díj kiíróinak a pályázattal az volt a céljuk, hogy a legjobb gyakorlatok bemutatásával és díjazásával követendő példát állítsanak a munkáltatók elé. Ugyanakkor, az elismeréseken felül a díjazott gondoskodó munkahelyek láthatóvá tételéhez, ismertségének növeléséhez kommunikációs teret is biztosítanak.

Eltérő utak

„Magyarországon elvileg az önkéntes nyugdíjpénztárak lennének azok, amelyek munkáltatói oldalról működhetnek a nyugdíjcélok támogatásánál, ahol jövedelemként adózik a munkáltatói hozzájárulás” – mondja Fata László, juttatási szakértő. „A magánbefizetések utáni adókedvezményt ugyanúgy igénybe lehet venni ezután is, de ilyen szempontból a vállalatok alapvetően azért vannak nehezebb helyzetben, mert ha jövedelemként adózó juttatásokról van szó, akkor felmerül, van-e értelme annak, hogy azt a munkáltató fizeti be, vagy egyszerűen számfejtse le a cég, és bízza a dolgozóra, befizeti-e vagy sem a kapott összeget.”

Az Euler Hermes SA Magyarországi fióktelepe (Allianz Trade) azt az utat választotta, hogy a munkavállalóinak lehetőséget biztosít a vállalat részvényeinek megvásárlására, ezáltal vonja be őket a vállalat irányításába. Az Allianz Trade részvényvásárlási programjának lényege, hogy a vállalat minden, a programon keresztül befektetett 3 euróhoz további 1 eurót ad hozzá, ezzel ösztönözve a munkavállalókat, hogy aktívan részt vegyenek a vállalat hosszú távú növekedésében. A vállalat rendszeresen szervez webinárokat, ezek egy része oktatási célú, számos kérdést ölel fel, mint például generációs, kulturális, well-being kérdéseket, és emellett oktatási jellegű, például digitalizáció, mesterséges intelligencia vagy agilis működés, innovatív gondolkodás témában. Az Allianz Trade hangsúlyt fektet arra, hogy a munkavállalók gondolkodásmódját, tudatosságát erősítse, ennek érdekében csoportszinten már tart tájékoztatókat a nyugdíjmegtakarítások fontosságáról és a nyugdíjtervezésről. Emellett munkavállalói számára elérhető az Employee Assistance Program (EAP), amely a nap huszonnégy órájában biztosít hozzáférést pénzügyi és jogi tanácsadáshoz. Az Allianz Trade-ben a munkavállalóknak lehetőségük nyílik a cafeteria-kereten belül a nyugdíelőtakarékosságukra is gondolni, és nemcsak az Allianz nyugdíjpénztári alapba, hanem bármely nyugdíjalapba tudnak allokálni összeget a cafeteria-keret terhére. A vállalat számára kiemelten fontos a munkavállalók mentális egészsége, így havonta már 10 nap home office lehetőséget biztosít, továbbá flexibilis munkakörülményeket is. Emellett rendszeresen szervez orvosi szűréseket, ahol a munkavállalók kiegészített orvosi szolgáltatásokat tudnak a kezdeményezés keretében igénybe venni.

Fata László, juttatási szakértő

Fontos a célok meghatározása

„Elengedhetetlen, hogy a cégen belül a hosszabb távú gondoskodás és az erről való gondolkodás már a fiataloknál elkezdődjön. Az ő szemléletformálásukat a munkáltató végre tudja hajtani egyrészt kommunikációval, tájékoztatással, illetve a munkáltató önállóan vagy a munkavállalóval közösen elkezdhet egy megtakarítási programot, akár nyugdíjpénztárba való befizetéssel” – magyarázza Fata László. „Fontos szempont, hogy ha a munkáltató befizeti ezt az összeget a pénztárba, akkor az már biztosan a munkavállaló hosszú távú anyagi biztonságát szolgálja, szemben azzal, ha azt a dolgozó kapja meg, és maga dönt annak sorsáról.”

„Amikor a dolgozókat megkérdezzük, hogy fontos-e az öngondoskodás, a vagyontervezés, akkor azt a választ kapjuk, hogy igen, de amikor elindítunk egy cafeteria-rendszert, és lehet választani az étkezés és a hosszú távú megtakarítás között, akkor sokszor győz az étkezés” – érzékelteti a juttatási szakértő, aki emiatt sokszor inkább annak látja az értelmét, hogy a munkáltató, még akkor is, ha jövedelemként adózik, önálló juttatásként indítsa el ezeket a befizetéseket.

A BorsodChem a pénzügyi tudatosságot önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulással (a mindenkori alapbér 4 százalékával, ha a munkavállaló annak 2 százalékát öngondoskodásként befizeti a velük szerződött pénztárak egyikébe), kedvezményes vásárlási és szállásfoglalási lehetőséggel, illetve telekommunikációs flottával is támogatja. Emellett dolgozóik rendelkezésére áll a Számíthatsz Ránk! program pénzügyi tanácsadási lehetősége, és kedvezményes banki (telephelyi fogadóórák időközönként) csomagok is.

A MVM Csoport időben megkezdi az öngondoskodás támogatását, azáltal, hogy minden aktív munkavállalója részére munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást nyújt, mely a havi kereset százalékában van meghatározva, jellemzően 5,4 százalékos mértékben. Az 55. életévüket betöltött kollégáik részére ehhez további kiegészítő összeget is biztosítanak, hogy még hatékonyabb legyen a nyugdíjcélú megtakarításuk.

A választható béren kívüli juttatás (cafeteria) jellemző összege bruttó 500 ezer forint/fő, egyéni döntés alapján ennek a keretnek a terhére is igénybe vehető további mértékben az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás a keresetalapú hozzájáruláson felül. A jövő tudatos alakítása és az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást is nyújt az MVM Csoport, melynek mértéke jellemzően bruttó 12 500 forint/fő/hó az egyes társaságoknál. A pénzügyi tudatosság érdekében a cafeteria-rendszerben főként adómentes és kedvezményes adózású elemeket biztosítanak, segélyeket pedig adómentesen, alapítványaikon keresztül nyújtanak a nehéz élethelyzetbe került kollégáikhoz.

Szemléletformálás és edukáció

Fata László szerint a pénzügyi gondoskodás első lépéseként érdemes a munkáltatónak valamilyen privát vagy családi pénzügyi tervezés gondolatát elültetni a munkavállalói fejében. Hiszen keresettől függetlenül, akár a magas jövedelműeknél is előfordulhatnak anyagi gondok. „Ha kap a munkavállaló egy pénzügyi tervezési szemléletet, eszközt, akkor már ő is gondolkodhat azon, hogy a keletkezett megtakarításait a jövőben mikor, milyen célra kívánja felhasználni és ahhoz milyen eszközt kíván bevonni” – hangsúlyozza a juttatási szakértő.

Az Euler Hermes (Allianz Trade) rendszeresen szervez pénzügyi edukációs előadásokat és webinárokat, amelyek olyan témákat fednek le, mint a nyugdíjtervezés, befektetési lehetőségek, adókedvezmények és a pénzügyi célok elérése. Például bemutatják a “Discover how you can help on your daily routines” és a “Being our best” programokat, amelyek a mindennapi pénzügyi rutinok optimalizálására és a személyes hatékonyság növelésére fókuszálnak. A munkavállalók online fiókon keresztül követhetik nyugdíjmegtakarításaik alakulását, és hozzáférhetnek a Legal & General által biztosított különféle eszközökhöz és információkhoz, amelyek segítik a pénzügyi tervezést és tudatosságot. Ezen kívül folyamatosan tájékoztatják a munkavállalókat a rendelkezésre álló programokról és szolgáltatásokról, valamint az öngondoskodás fontosságáról. E-mail hírlevelek, intranetes bejegyzések és belső kommunikációs csatornák segítségével naprakész információkat biztosítanak.

Fata László szerint ezek azért is fontosak, mert a gondoskodó munkáltató egyik legnagyobb szerepe a dolgozók szemléletformálásában van. A pályázaton volt is külön értékelés arra, hogy mit tesznek a munkáltatók ennek érdekében. A juttatási szakértő szerint nagyon jó volt látni azt a törekvést – amit egyébként ő maga is szokott javasolni a cégeknek –, hogy sokan már nem onnan közelítik meg a kérdést, hogy mire van éppen kedvező adózási lehetőség. Sokkal inkább az a fontos, hogy mi az, amit a munkáltató erre vonatkozó lépéseivel üzenni szeretne munkatársainak arról, hogyan gondolkodnak és gondoskodnak a majdan nyugdíjba vonuló vagy már nyugdíjas dolgozóikról.

A tartalom a HVG BrandLab produkciójában, Az Év gondoskodó munkahelye 2024 díj a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány megbízásából készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.