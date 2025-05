Az egyik legsikeresebb példa erre a Lidl Magyarország, amely évek óta a hazai kiskereskedelmi piac vezető szereplője. A Lidl jelenleg 214 áruházat és négy logisztikai központot működtet országszerte, és közel 9500 munkavállalója dolgozik azon nap mint nap, hogy ellássák a magyar családokat. A vállalat árpolitikájának alappillérei – minőség, frissesség, egészségesség és kedvező ár – épp azt a négy tényezőt ölelik fel, amely ma kiemelten fontos a vásárlók döntéseiben.

Tervszerű árcsökkentések a vásárlókért

A Lidl nem csupán követi a piaci trendeket, de gyakran alakítja is azokat. Ezt bizonyítja, hogy az áruházlánc tavaly az elsők között indított el széles körű, tartós árcsökkentési kampányt, amelyek több száz termékre terjedtek ki. 2025-ben több alkalommal csökkentette az árakat, különösen az alapvető élelmiszerek és a napi szükségleteket kielégítő termékek esetében.

Az árcsökkentési kampány első hullámában a tojás ára került fókuszba, amit többször is csökkentett a diszkontlánc: a legutóbbi alkalommal az M-es méretű tojás ára átlagosan 8%-kal csökkent, de bizonyos termékek esetében ez az arány elérte a 11%-ot is. A 30 darabos kiszerelések akár 200 forintos kedvezménnyel is elérhetővé váltak, ami különösen azoknak jelentett nagy könnyebbséget, akik rendszeresen nagyobb mennyiséget vásárolnak – vagyis főleg a nagyobb családok számára nyújtott segítséget.

Áprilisban újabb jelentős lépés következett: az egyik legkeresettebb árucsoport, a tejek és tejtermékek ára is csökkent. Ez több, mint 30 tej és tejtermék árát érintette, így a vásárlók által kedvelt 2,8%-os ESL tej 10%-kal lett olcsóbb, míg a Pilos sós vaj ára 12%-kal csökkent. Ez a termékcsoport sok magyar háztartás alapvető eleme, így az árcsökkentés hatása azonnal érezhetővé vált a napi bevásárlásban.

Egészségtudatosság és szezonális kínálat

Olcsóbb lett a magyarok kedvenc zöldsége is: a zöldségfogyasztás ösztönzésére tavasszal a paradicsomfélék árát is jelentősen csökkentette az áruházlánc. Több mint húszféle kiszerelés – köztük a bio datolyacherry paradicsom – lett kedvezőbb áron elérhető: az árcsökkentés mértéke átlagosan 8%-os volt, de bizonyos termékek, például az 500 grammos datolya paradicsom vagy a kilós kiszerelésű hamburger paradicsom esetében a 17–21%-ot is meghaladta. Ezzel a vállalat nemcsak az egészségtudatos táplálkozást támogatja, hanem a szezonális étkezés elterjedését is.

De a kedvező árak nemcsak az élelmiszerekre korlátozódnak. Május 15-től a szépségápolási és háztartási vegyiáruk terén is komoly árengedményeket vezetett be a Lidl. Samponok, tusfürdők, mosószerek és tisztítószerek tucatjai váltak minimum 20%-kal olcsóbbá. Például a 2,7 literes Bonux folyékony mosószer ára 800 forinttal, a 4 literes Ultra Free Extra Universal mosószer ára pedig 580 forinttal lett kevesebb, aminek szintén nagy szerepe lehet egy család költségvetésében. A vállalat ezt a napokban további, több mint 150 tisztálkodási és szépségápolási, valamint háztartási és vegyi áru termékekkel egészítette ki, és árulja átlagosan 20 százalék kedvezménnyel. A legtöbb termék esetében ez több száz forintos megtakarítást jelent, de vannak olyan árucikkek, amelyeknél az árcsökkentés az 1000 forintot is meghaladja. Így például csökken az ára a Cien folyékony szappannak és tusfürdőnek, a Formil mosószer koncentrátumnak, a Floralys toalettpapírnak és papírzsebkendőnek, a Doussy öblítőnek, a W5 általános tisztítószernek, vagy éppen a Lupilu pelenkáknak. Ráadásul, ha egy helyen beszerezhető az élelmiszer és a háztartáshoz szükséges egyéb termékek is, az nagyban megkönnyíti a családi bevásárlások logisztikáját: ezzel a vásárlók nem csak pénzt, hanem időt és energiát is spórolhatnak.

Több lehetőség a spórolásra

A Lidl árpolitikája nemcsak az akciókra és árcsökkentésekre épít. Az üzletekben hetente változó kedvezmények, az „Őrületes Lidl ár” és a „Szuper ár” megjelölések mindig extra megtakarítást nyújtanak. Emellett gyakran jelennek meg olyan promóciók, mint a „kettőt fizet, hármat vihet” típusú ajánlatok, amelyek különösen népszerűek a nagycsaládosok körében.

Az XXL-kiszerelések használata szintén tudatos választás lehet azok számára, akik szeretnének hosszabb távra tervezni és kilogrammra vetítve olcsóbban hozzájutni bizonyos termékekhez. A friss halak iránt érdeklődők pedig minden pénteken 15%-os kedvezménnyel vásárolhatnak, ezzel is ösztönözve az egészségesebb étkezést.

Az áruházlánc egyik legnagyobb dobása kétségkívül a Lidl Plus applikáció, ami nem csak kényelmes, de további spórolási lehetőségeket is nyújt. A bevásárlásokat követően újabb és újabb kuponokhoz, villám kedvezményekhez juthatunk, de ezen keresztül elérhetőek az aktuális akciók, szórólapok és az aktuális kedvezményeket összefoglaló újságok is.

Stabilitás, amire építeni lehet

A Lidl Magyarország piacvezető pozícióját nemcsak a mérete, hanem az elkötelezett, következetes stratégia is biztosítja. A vállalat nem egyszeri akciókkal, hanem hosszú távon fenntartható árpolitikával kíván segíteni a vásárlóknak. A cél, hogy a bevásárlás gyors, kényelmes és mindenekelőtt megfizethető legyen – kompromisszumok nélkül.

A gazdasági kihívások idején különösen fontos, hogy a vásárlók olyan partnerekre találjanak, akik valóban mellettük állnak. A Lidl éppen ezt kínálja: megbízhatóságot, tudatos árképzést és folyamatos támogatást a mindennapi döntésekben.

A tartalom a Lidl Magyarország megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.