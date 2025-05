A háztartásokban keletkező konyhai hulladék szelektív gyűjtésével Magyarország nem csak uniós jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, hanem a környezeti és gazdasági fenntarthatósághoz, valamint a körforgásos gazdaság gyakorlati megvalósításához is nagyban hozzájárul. A Morzsi segítségével összegyűjtött hulladék ugyanis értékes, másodlagos nyersanyagként újrahasznosul, illetve a gyűjtőedény használatával a hulladéklerakók szervesanyag-terhelését is jelentősen csökkenthetjük. Videónkban egy újdonsült Morzsi-használó, a 11. kerületben lakó Dóri mindennapjait követjük végig: hogyan és miért vágott bele a konyhai maradékok szelektív gyűjtésébe, mik az általános tapasztalatai, mit tesz bele, mit nem, és hogy vált be neki ez a módszer a hétköznapok során.

Ami a videóból kiderül:

Hogyan lehet megoldani akár egy erkély nélküli lakásban is a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék szelektív gyűjtését?

Hogyan működik a Morzsi, mit lehet beledobni?

Mennyire higiénikus a Morzsi a lakásban?

Hogyan történik a begyűjtés és az elszállítás?

Van-e szaga a konyhai zöld- és ételmaradékok begyűjtésére használt nagy, barna kukának?

A tartalom a MOHU megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.