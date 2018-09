Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bda01b0-ed08-45a8-af41-b0b9169081c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kolibrifajt fedeztek fel tavaly a kutatók az ecuadori Andokban, ám alacsony egyedszáma, speciális élőhelye és az emberi tevékenység jelentette fenyegetés miatt, a faj valószínűleg már most súlyosan veszélyeztetett.","shortLead":"Új kolibrifajt fedeztek fel tavaly a kutatók az ecuadori Andokban, ám alacsony egyedszáma, speciális élőhelye és...","id":"20180929_kek_torku_tunderkolibri_oreotrochilus_cyanolaemus_veszelyeztetett_faj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bda01b0-ed08-45a8-af41-b0b9169081c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0271ce-2bc2-4700-b0d5-65192d3f830c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_kek_torku_tunderkolibri_oreotrochilus_cyanolaemus_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:33","title":"Bajban a kék torkú tündérkolibri: alig fedezték fel, máris súlyosan veszélyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39ad1b-0d8e-4e86-8d45-fbe6c51f4b8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok negyede szívbetegségbe hal bele, ez a duplája az EU-átlagnak.","shortLead":"A magyarok negyede szívbetegségbe hal bele, ez a duplája az EU-átlagnak.","id":"20180929_Ketszer_akkora_esellyel_hal_meg_egy_magyar_a_szive_miatt_mint_egy_atlagos_europai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc39ad1b-0d8e-4e86-8d45-fbe6c51f4b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e808d77-aa1c-4e0f-90f3-3c2847f0de96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Ketszer_akkora_esellyel_hal_meg_egy_magyar_a_szive_miatt_mint_egy_atlagos_europai","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:16","title":"Kétszer akkora eséllyel hal meg egy magyar a szíve miatt, mint egy átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","shortLead":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","id":"20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60435ca2-9377-4498-9c77-ba6d85cd77d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:55","title":"Vádat emeltek a budapesti nő ellen, aki veszekedés közben konyhakéssel leszúrta a férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f807ec-73fa-4abd-b4c2-5ed0ccf7a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint a Kaposvári Törvényszéken bejegyzett Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az egyik kulcsintézmény lehet.","shortLead":"A 24.hu szerint a Kaposvári Törvényszéken bejegyzett Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az egyik kulcsintézmény...","id":"20180929_fidesz_media_sajto_centralizacio_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f807ec-73fa-4abd-b4c2-5ed0ccf7a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22007a40-608f-4864-82d7-43f60deefb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_fidesz_media_sajto_centralizacio_bejegyzes","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:23","title":"Bejegyezték a formálódó fideszes médiabirodalom új elemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teniszező most a mellráktól próbálja megmenteni a nőket.","shortLead":"A teniszező most a mellráktól próbálja megmenteni a nőket.","id":"20180929_Serena_Williams_melleinek_fontos_kuldetese_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f38ca6a-0b6c-4143-8855-eeedec9bffb2","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Serena_Williams_melleinek_fontos_kuldetese_van","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:05","title":"Serena Williams melleinek fontos küldetése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","shortLead":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","id":"20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9daff5-faa1-441b-b02d-643511da280b","keywords":null,"link":"/kkv/20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:03","title":"Tűz volt a szobi léüzemben, gáztározót is veszélyeztetett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért aztán a helyi fideszes képviselők nem nyilatkozhatnak a sajtóban pozitív témákról, kapták meg a parancsot Lázár János jobbkezétől.","shortLead":"Ezért aztán a helyi fideszes képviselők nem nyilatkozhatnak a sajtóban pozitív témákról, kapták meg a parancsot Lázár...","id":"20180928_A_Fidesz_parancsba_adta_ne_tunjon_ugy_hogy_Hodmezovasarhely_jol_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a85476-d7fe-44f6-9954-b58992e17693","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_Fidesz_parancsba_adta_ne_tunjon_ugy_hogy_Hodmezovasarhely_jol_mukodik","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:49","title":"A Fidesz parancsba adta: ne tűnjön úgy, hogy Hódmezővásárhely jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak szerint a felsőoktatás jövőjét is a hibrid, vagyis az online és a hagyományos módszerek ötvözése határozza majd meg. ","shortLead":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak...","id":"20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b72278-3a26-45db-8296-5f262eef75d8","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:00","title":"Hibrid képzések: ez a felsőoktatás jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"}]