[{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. ","shortLead":"Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. ","id":"20181024_Egy_cegtol_berel_embereket_a_Peterfy_korhaz_a_mutetekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8aad1-2e16-41b0-a1ad-ac470b3e531a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Egy_cegtol_berel_embereket_a_Peterfy_korhaz_a_mutetekhez","timestamp":"2018. október. 24. 07:48","title":"Egy cégtől bérel embereket a Péterfy kórház a műtétekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi eltérés.","shortLead":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi...","id":"20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a05d91-e9df-430d-97fd-4d0417c97f15","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","timestamp":"2018. október. 24. 06:41","title":"A nap fotói: a vontatóautót vontató vontatót vontató vontató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee001b3-f204-4426-88cd-5e32954897be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsik, illetve a hagyományos autótuning egyik alapvető eleme a széles kerék, de vajon melyek a legszélesebb autógumik? ","shortLead":"A sportkocsik, illetve a hagyományos autótuning egyik alapvető eleme a széles kerék, de vajon melyek a legszélesebb...","id":"20181025_razos_ugy_ezek_a_legszelesebb_uthengerszeru_autogumik_lamborghini_kumho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee001b3-f204-4426-88cd-5e32954897be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7562bb-38f5-4b9b-80a4-af9f2c472ded","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_razos_ugy_ezek_a_legszelesebb_uthengerszeru_autogumik_lamborghini_kumho","timestamp":"2018. október. 25. 08:21","title":"Rázós ügy: ezek a legszélesebb, úthengerszerű autógumik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40292da-765a-4a20-9060-33c2f6175898","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A ráckeresztúri tinirehabra általában nem maguktól jönnek a tizenévesek, viszont kapnak egy esélyt arra, hogy megérjék a felnőttkort, és hogy rájöjjenek: drog helyett elég, ha megtalálják a helyüket a világban. A Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonában jártunk.","shortLead":"A ráckeresztúri tinirehabra általában nem maguktól jönnek a tizenévesek, viszont kapnak egy esélyt arra, hogy megérjék...","id":"20181024_Fiatalkoruak_Drogterapias_Otthona_Rackeresztur_tinirehab_drogfuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40292da-765a-4a20-9060-33c2f6175898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bbaf9-5e6a-4bdd-93e1-7c034aeb69fb","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Fiatalkoruak_Drogterapias_Otthona_Rackeresztur_tinirehab_drogfuggoseg","timestamp":"2018. október. 24. 20:00","title":"\"Rájöttem, hogy kint nem kristályozni szerettem, hanem boldognak lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99a73d7-25b8-4a04-a63f-3b92db251765","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi hétszeres világbajnokot legyőzve lett Tetris-világbajnok egy 16 éves fiú. ","shortLead":"Az eddigi hétszeres világbajnokot legyőzve lett Tetris-világbajnok egy 16 éves fiú. ","id":"20181024_Video_Igy_jatszik_a_16_eves_uj_Tetrisvilagbajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99a73d7-25b8-4a04-a63f-3b92db251765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b50ca9-c3df-4c4e-9765-2375b2599c91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_Video_Igy_jatszik_a_16_eves_uj_Tetrisvilagbajnok","timestamp":"2018. október. 24. 11:38","title":"Videó: Így játszik a 16 éves új Tetris-világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36af2a-a985-41f6-9732-7078a45b46da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a menthetetlenül ciki jelenetet most le is videózták.","shortLead":"Ezt a menthetetlenül ciki jelenetet most le is videózták.","id":"20181023_autos_video_ugyan_olyan_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b36af2a-a985-41f6-9732-7078a45b46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40b0f8-c2f4-43ca-85ff-25291021ceff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_autos_video_ugyan_olyan_auto","timestamp":"2018. október. 24. 04:06","title":"Videó: Önnel nem fordult elő, hogy egy ugyanolyan autót próbált kinyitni, mint a sajátja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drága és veszélyes fegyverkezési verseny indulhat be az USA, Oroszország és Kína között, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Washington felmondja a közepes hatótávolságú, szárazföldi telepítésű nukleáris rakétákat tiltó INF-szerződést. A szakértők szerint a döntés alapvetően megváltoztathatja Magyarország nemzetközi helyzetét is.","shortLead":"Drága és veszélyes fegyverkezési verseny indulhat be az USA, Oroszország és Kína között, miután Donald Trump amerikai...","id":"20181025_oroszorszag_egyesult_allamok_fegyverkezesi_verseny_inf_szerzds_magyarorszag_atomegyezmeny_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0e0b32-9e5d-4dcf-a309-ce29d19816cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_oroszorszag_egyesult_allamok_fegyverkezesi_verseny_inf_szerzds_magyarorszag_atomegyezmeny_raketa","timestamp":"2018. október. 25. 16:10","title":"Magyarország helyzetét is megváltoztatja az atomegyezmény felmondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181025_Jon_Emmanuel_Macron_a_hvghun_Magyarorszagrol_EPvalasztasrol_tetekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf1e70-4a1e-4115-9e31-749adf3d79cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Jon_Emmanuel_Macron_a_hvghun_Magyarorszagrol_EPvalasztasrol_tetekrol","timestamp":"2018. október. 25. 15:00","title":"Jön: Emmanuel Macron a hvg.hu-n Magyarországról, EP-választásról, tétekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]