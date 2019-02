Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra fejlesztett számlapokkal.","shortLead":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra...","id":"20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a2e6d-8b52-48d0-bfce-5097b6a92df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","timestamp":"2019. február. 26. 20:03","title":"Ebből baj lesz: 100 000 000+ dollár kártérítést követelnek a svájciak a Samsungtól az új Galaxy Watch miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás miatt indult ellene eljárás.\r

","shortLead":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás...","id":"20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b564c7-6a54-47ef-8273-6a6985b76acf","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","timestamp":"2019. február. 26. 14:27","title":"Édes élet Balatonfüreden: fizetés nélkül járt hotelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rögtönzött interjúról videó is készült. ","id":"20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cad3d9-da90-4ef4-a272-8343577c5dea","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","timestamp":"2019. február. 25. 20:53","title":"Tordai Bence rákérdezett a testőrökkel védett Polt Péternél, hogy nyilvánosságra hozzák-e az OLAF-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","shortLead":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","id":"20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5a599-a98a-400c-8aec-3c17eb88467c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","timestamp":"2019. február. 26. 12:08","title":"Kommunistázva lépett ki a Jobbikból Hegedűs Lorántné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti zöld politikus.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti...","id":"20190227_Szijjarto_Nem_baj_hogy_a_nemetek_lemondtak_a_talalkozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53695532-8ace-41d7-9408-b4b6af112841","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Szijjarto_Nem_baj_hogy_a_nemetek_lemondtak_a_talalkozot","timestamp":"2019. február. 27. 13:29","title":"Szijjártó: \"Nem baj\", hogy a németek lemondták a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP képviselője nyomásgyakorlásról beszélt a vitán. ","id":"20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374a28b8-0611-454e-b6fb-e667db997828","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. február. 27. 12:28","title":"Nem szavazta meg a helyi Fidesz a költségvetést, elmarad az óvónők és az ápolók béremelése is a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Blair amerikai humorista osztotta meg Twitter-oldalán azt a mémet, amely talán a legjobban jellemzi Trump és Kim Dzsongun kapcsolatát. ","shortLead":"Robert Blair amerikai humorista osztotta meg Twitter-oldalán azt a mémet, amely talán a legjobban jellemzi Trump és Kim...","id":"20190227_Egy_talalo_mem_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_kapcsolatarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d184784-9db7-4725-b963-54f2a7e74293","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Egy_talalo_mem_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_kapcsolatarol","timestamp":"2019. február. 27. 17:51","title":"Egy találó mém Trump és Kim Dzsongun kapcsolatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]