Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"047aa95f-eefa-4492-8e80-26f739bda388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi állathorror játszódott Boconádon.","shortLead":"Igazi állathorror játszódott Boconádon.","id":"20190226_Kutyakkal_etette_fel_megkinzott_kecskeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=047aa95f-eefa-4492-8e80-26f739bda388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f2bcc4-925a-45e5-bcbf-2bba2b7f816d","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kutyakkal_etette_fel_megkinzott_kecskeit","timestamp":"2019. február. 26. 09:54","title":"Kutyákkal etette fel megkínzott kecskéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még bonyolultabbá válik a dolog. ","shortLead":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még...","id":"20190227_usb_32_szabvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051975e-e041-4e55-9ef5-522f146aca1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_usb_32_szabvany","timestamp":"2019. február. 27. 18:03","title":"Jön az USB 3.2, nagyon gyors lesz, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tizenhat, a beregsurányi magyar–ukrán határállomáson szolgáló pénzügyőrt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó...","id":"20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b65c0cf-c756-40d4-b0a6-7676a63c37c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"A TEK-et is kihívták a korrupt pénzügyőrökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Saját kezünkbe véve tapasztalhattuk meg Barcelonában, milyen a gyakorlatban a Huawei vasárnap este bejelentett új csúcstelefonja, a Mate X.","shortLead":"Saját kezünkbe véve tapasztalhattuk meg Barcelonában, milyen a gyakorlatban a Huawei vasárnap este bejelentett új...","id":"20190226_huawei_mate_x_teszt_hands_on_video_foto_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16f8d93-994e-4868-9676-116bad163e32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_huawei_mate_x_teszt_hands_on_video_foto_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 16:03","title":"Fotók és videó: kezünkbe vettük a Huawei összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","id":"20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f312cf-820c-45c6-8c0d-e45806c20fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","timestamp":"2019. február. 27. 06:41","title":"Gyönyörű: 5,8 millió forint a legdrágább eladó régi hazai Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki halászok a japán Okinava sziget közelében.","shortLead":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki...","id":"20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f32e9f-b014-4b06-9794-13ea6ecdbf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","timestamp":"2019. február. 27. 15:03","title":"Ritka, több száz méter mélyen élő halakat fogtak ki Japánban, ez többek szerint rossz ómen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását használókat.","shortLead":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását...","id":"20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80956440-cf9a-4f06-bf04-c168294f0ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","timestamp":"2019. február. 27. 08:03","title":"Van egy új beállítás a Facebookon, amit érdemes legalább megnéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]