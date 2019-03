Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9df56c1-b3b4-4d05-b62e-93c571d9e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel ötven gyorshajtót mért be a rendőrség traffipax készüléke két nap alatt Békéscsabán és a város külterületén. A szabálysértő autóvezetők közül ketten is 160 km/óra sebességgel közlekedtek.","shortLead":"Közel ötven gyorshajtót mért be a rendőrség traffipax készüléke két nap alatt Békéscsabán és a város külterületén...","id":"20190329_Bekescsaba_gyorshajtas_rendorseg_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9df56c1-b3b4-4d05-b62e-93c571d9e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66723f81-1bae-4c75-bd4e-88058c1f7631","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Bekescsaba_gyorshajtas_rendorseg_traffipax","timestamp":"2019. március. 29. 15:54","title":"Több mint 160-nal ment egy autós Békéscsaba külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd732f1-fbab-455c-ab9f-6b6374345cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat súlyosan alultáplált volt, és hatalmas fájdalmai voltak. ","shortLead":"Az állat súlyosan alultáplált volt, és hatalmas fájdalmai voltak. ","id":"20190328_Sul_szurta_at_a_medve_gyomrat_ami_megolte_egy_kanadai_edesanyat_es_kislanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd732f1-fbab-455c-ab9f-6b6374345cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5f5c5-ea1c-4e26-a0f5-6a8aace6f740","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Sul_szurta_at_a_medve_gyomrat_ami_megolte_egy_kanadai_edesanyat_es_kislanyat","timestamp":"2019. március. 28. 19:55","title":"Sül szúrta át a kanadai családot megölő medve gyomrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három év alatt legalább a háromszorosára nőhetett a hazai szerencsejáték-függők száma – ez derül ki a Szerencsejáték Zrt. legfrissebb felméréséből.","shortLead":"Három év alatt legalább a háromszorosára nőhetett a hazai szerencsejáték-függők száma – ez derül ki a Szerencsejáték...","id":"20190329_Egyre_nagyobb_gond_a_szerencsejatek_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338f9d9f-8064-480d-bab8-4d401134beed","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Egyre_nagyobb_gond_a_szerencsejatek_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 29. 07:19","title":"Egyre nagyobb gond a szerencsejáték Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","shortLead":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","id":"20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e71cba8-68fe-4ae5-b7e2-b7821861b763","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","timestamp":"2019. március. 29. 18:54","title":"Babája született egy négy hónapja agyhalott nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És értelmezhető programja sem – ezeket mondta Siófokon a politikus. Aztán rátért az EP-választásra.","shortLead":"És értelmezhető programja sem – ezeket mondta Siófokon a politikus. Aztán rátért az EP-választásra.","id":"20190329_Kosa_Lajos_szerint_az_ellenzeknek_nincsenek_intellektualisan_jelentos_vezetoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca1f84d-add4-48bc-9111-1ff747a72867","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Kosa_Lajos_szerint_az_ellenzeknek_nincsenek_intellektualisan_jelentos_vezetoi","timestamp":"2019. március. 29. 05:20","title":"Kósa Lajos szerint az ellenzéknek nincsenek intellektuálisan jelentős vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","shortLead":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","id":"20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cf9f4-c261-4b86-b9b8-d6ff37ae6d65","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","timestamp":"2019. március. 28. 18:24","title":"Most lett új győztese a 2014-es téli olimpia két bobversenyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","shortLead":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","id":"20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff15a460-5a02-4e08-bc2d-02526dad5af7","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","timestamp":"2019. március. 28. 17:52","title":"Bejelentette Fucsovics Márton, ki lesz az új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három gyereket ígértek, de addig még egy gyerekük sem született.","shortLead":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három...","id":"20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f835d-56ec-49d6-9eb3-46a67bd91b9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","timestamp":"2019. március. 28. 16:35","title":"Több száz pár ígért a csok miatt három gyereket úgy, hogy még egy gyerekük sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]