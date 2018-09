Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásukhoz.","shortLead":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri...","id":"20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc25f1-6cb4-47d2-b02b-679d55bc918f","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:52","title":"Alvó embert raboltak ki az aluljáróban, a rendőrség keresi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbc33ce-cc87-4671-98f7-24bd95fb7f33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington meg akarja ingatni az Iráni Iszlám Köztársaságot, de nem fog sikerrel járni - mondta Hasszán Rohani iráni elnök vasárnap, az ahvázi katonai díszszemlén elkövetett merénylet után.","shortLead":"Washington meg akarja ingatni az Iráni Iszlám Köztársaságot, de nem fog sikerrel járni - mondta Hasszán Rohani iráni...","id":"20180923_Iran_Washingtont_latja_a_szombati_merenylet_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbc33ce-cc87-4671-98f7-24bd95fb7f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c23bf8-2850-4d92-a3bf-3873463d2295","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Iran_Washingtont_latja_a_szombati_merenylet_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:06","title":"Irán Washingtont látja a szombati merénylet mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","shortLead":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","id":"20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77f4c3-77c5-4b8b-82cf-3d0960537d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:20","title":"Szexuális erőszak miatt őrizetbe vették Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","shortLead":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","id":"20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482e533-1fcb-4261-a02f-55076f58e55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:21","title":"Elismerés: díjat kapott a Lada Niva futurisztikus utódja – önnek is tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lát más megoldást az elnéptelenedés ellen.","shortLead":"Nem lát más megoldást az elnéptelenedés ellen.","id":"20180923_Milliokat_ad_egy_baranyai_polgarmester_ha_az_o_falujaba_koltoznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90633efb-5e62-4718-8af3-983cbfb85069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Milliokat_ad_egy_baranyai_polgarmester_ha_az_o_falujaba_koltoznek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:44","title":"Milliókat ad egy baranyai polgármester, ha az ő falujába költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit sültkrumplik. A két országban több mint 40 éve nem látott szárazság volt, emiatt sokkal kisebbek lesznek a krumplik.","shortLead":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit...","id":"20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842f651-3d81-46cd-aca0-0bfed07395fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:10","title":"Rövidebb lesz a sültkrumpli, kisebb lesz a chips az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","shortLead":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","id":"20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a9402-b0ce-4c7c-9031-7d8065d16a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:16","title":"Michelle Obama is csatlakozott az amerikai félidős választási kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","id":"20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb8f5e-8caf-471d-8a7f-237678bf4ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Néhány éven belül itt az újabb válság – állíja a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]