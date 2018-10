Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5df36e0-1dc1-4c37-80b6-1b64df09b548","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Más változások is lesznek a jövő évi adórendszerben.","shortLead":"Más változások is lesznek a jövő évi adórendszerben.","id":"20181019_Kiderult_2020_utan_kiknek_jar_majd_az_5_szazalekos_lakasafa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5df36e0-1dc1-4c37-80b6-1b64df09b548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c2ecbd-b403-4169-a524-9a13148e26dd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Kiderult_2020_utan_kiknek_jar_majd_az_5_szazalekos_lakasafa","timestamp":"2018. október. 19. 16:22","title":"Kiderült, 2020 után kiknek jár majd az 5 százalékos lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e141bdff-5f46-470b-8053-1c3701dd7b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a megszüntetéssel, annak módjával van baj.","shortLead":"Nem a megszüntetéssel, annak módjával van baj.","id":"20181019_Zsiday_A_lakastakarek_kivezetesevel_szembekoptek_a_jogbiztonsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e141bdff-5f46-470b-8053-1c3701dd7b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e63307-3cc3-47bb-ad26-b2eeb85d06b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Zsiday_A_lakastakarek_kivezetesevel_szembekoptek_a_jogbiztonsagot","timestamp":"2018. október. 19. 10:04","title":"Zsiday: A lakástakarék állami támogatásának elvételével szembeköpték a jogbiztonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","shortLead":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","id":"20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002148ed-704e-4f1f-bd2a-90bb043eb268","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","timestamp":"2018. október. 19. 10:55","title":"Tragikus testrablós horrorsztoriba keveredett egy brit család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi viszont igen.","shortLead":"Mi viszont igen.","id":"20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8447510-6e99-41b0-897c-ce45968b682c","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","timestamp":"2018. október. 18. 15:19","title":"Az LMP feljelenti Mészáros cégcsoportját, de az MTI erről nem ad hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez - véli a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Pálinkás József nem ért egyet azzal, hogy a szakképzés ne adjon általános műveltséget, és lapunknak adott interjújában bírálta a hazai cégeket is, amelyek sokszor úgy kérnek támogatást, hogy nem tudják, mit akarnak.","shortLead":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez - véli a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a565e1-3767-49ef-9a2f-ee421ed67556","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Ha nincs verseny, az a tudomány halála - Pálinkás József oktatásról, fejlődésről, MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cc926-0d25-4a2b-94da-9097610579db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a nemrégiben kijött X7-es BMW-ből egy kicsit sportosabb kiadásra vágyunk, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a kupésra faragott változatra.","shortLead":"Ha a nemrégiben kijött X7-es BMW-ből egy kicsit sportosabb kiadásra vágyunk, akkor érdemes egy pillantást vetni erre...","id":"20181019_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_bmw_x8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cc926-0d25-4a2b-94da-9097610579db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd2cb4d-4075-4479-a076-2d949e47c46e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_bmw_x8","timestamp":"2018. október. 19. 13:21","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt BMW X8 - félhet az Audi Q8?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is volt katona.



","shortLead":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is...","id":"20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6ffb28-6f39-46b0-af96-896cf2fb0895","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Magyar Idők: Ady Endre egy baloldal által készpénzen megvásárolt ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai Borsiban álló épületet 2020-ra teljesen felújítják, múzeum és szálloda is fog benne működni. ","shortLead":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai...","id":"20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fb25f5-6241-4d03-b2e2-470638c7a7ca","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","timestamp":"2018. október. 18. 12:21","title":"Teljesen felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]