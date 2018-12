Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Majdnem minden társadalmi körben csökkent a szegények száma, egyedül a munkanélkülieknél nincs javulás. Az egyenlőtlenségek nőttek, a nagycsalád pedig továbbra is szegénységi kockázatnak számít – erre jutott a KSH, amikor a háztartások életszínvonalát elemezte.","shortLead":"Majdnem minden társadalmi körben csökkent a szegények száma, egyedül a munkanélkülieknél nincs javulás...","id":"20181130_19_millio_magyart_fenyeget_a_szegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de13a3c7-bee3-4030-8199-2b0d0ba56e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_19_millio_magyart_fenyeget_a_szegenyseg","timestamp":"2018. november. 30. 10:47","title":"Csaknem kétmillió magyart fenyeget a szegénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék 63-as főútjának egyik tábláját „magyarosították”.","shortLead":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék...","id":"20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502b8f2-6168-4449-8a94-05a4813f0df5","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. november. 30. 11:22","title":"Nem tetszett a magyar felirat a szlovák miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92bab00-99a6-4e0a-a6d1-145eece70706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok feltörése egyfajta macska-egér harc az Apple és a hackerkedésre szakosodott cégek között. Ha ez utóbbiak találnak egy rést, azt a cupertinóiak hamarosan lezárják. Most ismét fel lett adva a lecke: egy kaliforniai cég ugyanis azt állítja, képes feltörni bármilyen zárolt iPhone-t.","shortLead":"Az iPhone-ok feltörése egyfajta macska-egér harc az Apple és a hackerkedésre szakosodott cégek között. Ha ez utóbbiak...","id":"20181130_zarolt_iphone_feltorese_drivesavers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92bab00-99a6-4e0a-a6d1-145eece70706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9abb44-9310-47fd-ab7f-24be914a0d0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_zarolt_iphone_feltorese_drivesavers","timestamp":"2018. november. 30. 11:03","title":"Főhet az Apple feje: valaki azt állítja, képes feltörni minden zárolt iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Miért engedte át a vagyonát és a sajtóját Spéder és Simicska? És Puch? És kinek? Vélemény.","shortLead":"Miért engedte át a vagyonát és a sajtóját Spéder és Simicska? És Puch? És kinek? Vélemény.","id":"20181130_TGM_Puch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc17090c-0ff3-4b89-80c9-f5a3a213164c","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_TGM_Puch","timestamp":"2018. november. 30. 14:00","title":"TGM: Puch!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a G20-ra tartott, amikor az indulás után egy órával a géppel több technikai probléma is adódott, a kommunikáció sem volt rendben. Senkinek nem esett baja.","shortLead":"A német kancellár a G20-ra tartott, amikor az indulás után egy órával a géppel több technikai probléma is adódott...","id":"20181130_Kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_Angela_Merkel_gepenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951ced76-9aff-4b1b-b182-0ce2013113f3","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_Angela_Merkel_gepenek","timestamp":"2018. november. 30. 05:35","title":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania Angela Merkel gépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","shortLead":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","id":"20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc93210-58b0-48fc-84be-cc84f1349dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","timestamp":"2018. november. 29. 17:12","title":"Visszakozik a Fidesz, kevesebb helyszínen tiltanák meg a tüntetést az ünnepnapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","shortLead":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","id":"20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ab8d4-682d-49ed-bf9c-e7b9a7542a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","timestamp":"2018. november. 30. 06:15","title":"A tél első hétvégéjén is marad a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijev orosz inváziótól tart.","shortLead":"Kijev orosz inváziótól tart.","id":"20181130_hadiallapot_nem_engedik_be_a_felnott_orosz_ferfiakat_ukrajnaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aced420e-181c-48f0-b348-8311ebfefafc","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_hadiallapot_nem_engedik_be_a_felnott_orosz_ferfiakat_ukrajnaba","timestamp":"2018. november. 30. 09:34","title":"Hadiállapot: nem engedik be a felnőtt orosz férfiakat Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]