Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub úgy tudja, az egyetem döntött, és hétfőn be is jelentik ezt. ","shortLead":"Az RTL Klub úgy tudja, az egyetem döntött, és hétfőn be is jelentik ezt. ","id":"20181201_Meghozta_a_dontest_a_CEU_a_Becsbe_koltozesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94176c-5eb1-42aa-ac25-c263873d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Meghozta_a_dontest_a_CEU_a_Becsbe_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 01. 19:40","title":"Meghozta a döntést a CEU a Bécsbe költözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén 80-100 mezt vásároltak. Az utánpótlás játékosoknak köszönhetően a 2Rule azonban még ezen a kicsi piacon is jól jár.","shortLead":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén...","id":"20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ae2b1-0823-49cc-af82-4735b54d9cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","timestamp":"2018. november. 30. 16:09","title":"Évi száz mezt sem adhat el egy átlagos NB I.-es fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liszkay Gábor vezetésével létrehozott központosított kormány-médiabirodalom megalakulása nem zavarja ugyanazt a Médiatanácsot, amely szerint az RTL Klub és a 24.hu egy tulajdonba kerülése viszont aggályos lett volna.","shortLead":"A Liszkay Gábor vezetésével létrehozott központosított kormány-médiabirodalom megalakulása nem zavarja ugyanazt...","id":"20181130_Az_MSZP_bepereli_a_mediatanacsot_amiert_az_nem_tesz_semmit_a_fideszes_mediabirodalom_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27106b36-33d4-43a3-beda-cbdf5f7864cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Az_MSZP_bepereli_a_mediatanacsot_amiert_az_nem_tesz_semmit_a_fideszes_mediabirodalom_ellen","timestamp":"2018. november. 30. 16:28","title":"Az MSZP bepereli a Médiatanácsot, amiért az nem tesz semmit a fideszes médiabirodalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés nem, vagy csak részlegesen működik, a tanulók pedig nagykabátban ülnek az órákon.","shortLead":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés...","id":"20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a90e0d-8e45-46ee-9627-b9fda7a42da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","timestamp":"2018. november. 30. 16:54","title":"Fáznak a gyerekek: tanítás közben újítják föl egy Somogy megyei iskola fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","shortLead":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","id":"20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f30dd-66bb-4184-a569-00174fed15a3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","timestamp":"2018. november. 30. 14:08","title":"Hangulatember, életunt, maximalista – összeállították a nyolc legismertebb tanártípust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájner Ben Geskin mindig elkészíti az ipar következő durranásainak szerinte várható formáját. A februárban érkező Galaxy S10 sem maradhatott ki a sorból.","shortLead":"A dizájner Ben Geskin mindig elkészíti az ipar következő durranásainak szerinte várható formáját. A februárban érkező...","id":"20181130_samsung_galaxy_s10_koncepciokepek_ben_geskin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8717a389-811b-49cc-b089-39fc6e099936","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_samsung_galaxy_s10_koncepciokepek_ben_geskin","timestamp":"2018. november. 30. 19:03","title":"Akár ilyen is lehet: izgalmas koncepcióképeken a Samsung Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói olimpia versenyeinek előkészítését is fel kell függesztenie. A sportági szervezet ellen NOB-vizsgálat indul.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói...","id":"20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf24032-ed30-4176-a1cc-c76aa2b84a8a","keywords":null,"link":"/sport/20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2018. november. 30. 13:24","title":"Hatalmas bajban van a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a9616-da9d-4bd1-b540-35c33d924ab3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a Toldi-filmről volt szó. ","shortLead":"Nem csak a Toldi-filmről volt szó. ","id":"20181201_Nyilatkozathaboru_Palfi_Gyorgy_elmondta_milyen_terveit_dobta_vissza_a_filmalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902a9616-da9d-4bd1-b540-35c33d924ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd4d7ca-f01a-4e6e-8d6a-3bb8bcdf6ac7","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Nyilatkozathaboru_Palfi_Gyorgy_elmondta_milyen_terveit_dobta_vissza_a_filmalap","timestamp":"2018. december. 01. 21:03","title":"Nyilatkozatháború: Pálfi György elmondta, milyen terveit dobta vissza a filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]