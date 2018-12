Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát változtattak a francia rendőrök.","shortLead":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát...","id":"20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d229199c-2ffd-413f-a59c-e94c9ed90cda","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 08. 16:38","title":"Sárga mellényesek Párizsban – így változtatott taktikát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f442063-e5c9-435d-b743-db6815078acc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Utahi Egyetem kutatói összefüggést mutattak ki a légszennyezettség és a vetélés fokozott kockázata között. ","shortLead":"A Utahi Egyetem kutatói összefüggést mutattak ki a légszennyezettség és a vetélés fokozott kockázata között. ","id":"20181207_Koze_lehet_a_legszennyezesnek_a_vetelesekhez_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f442063-e5c9-435d-b743-db6815078acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4273a5-58d7-4e94-89e5-276f8015cf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_Koze_lehet_a_legszennyezesnek_a_vetelesekhez_is","timestamp":"2018. december. 07. 19:30","title":"Köze lehet a légszennyezésnek a vetélésekhez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","shortLead":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","id":"20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5654bd-ab24-4da1-a4a2-b673026397f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Cseh energetikai óriás szórná meg gyorstöltőkkel Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi felügyelőt nevez ki a fejük fölé.","shortLead":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi...","id":"20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451875a6-2f46-4fd9-855d-dd3bc695c177","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","timestamp":"2018. december. 07. 08:44","title":"Lepedőn és injekciós tűn kénytelen spórolni a csőd szélén álló Dél-pesti Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab37fa95-bb97-4174-a455-ed73afda67ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utoljára a hetvenes években kapott jelölést ázsiai származású színésznő. ","shortLead":"Utoljára a hetvenes években kapott jelölést ázsiai származású színésznő. ","id":"20181207_Tobb_mint_40_eve_nem_tortent_ilyen_azsiai_szineszno_kapott_Golden_Globejelolest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab37fa95-bb97-4174-a455-ed73afda67ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915ebc36-9f51-4fc9-a733-c2dcffb805c0","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Tobb_mint_40_eve_nem_tortent_ilyen_azsiai_szineszno_kapott_Golden_Globejelolest","timestamp":"2018. december. 07. 16:55","title":"Több mint 40 éve nem történt ilyen: ázsiai színésznő kapott Golden Globe-jelölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","shortLead":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","id":"20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3c8b7-4488-4a6a-971c-f37001f85813","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","timestamp":"2018. december. 07. 11:07","title":"Gyurcsány Ferenc is felült a Mikulás-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt egy amerikai mérnök.","shortLead":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt...","id":"201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ba10f0-1c62-4a10-9f06-90c8786167b4","keywords":null,"link":"/tudomany/201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","timestamp":"2018. december. 08. 20:00","title":"Nem sokon múlt, hogy ma nem térddel kell irányítanunk a számítógépes egeret ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","shortLead":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","id":"20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa57bb4-d13b-4095-ae64-0c9c4d52c365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","timestamp":"2018. december. 07. 09:54","title":"Drágább lesz a Vasas új stadionja, és az átadásra is várni kell még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]