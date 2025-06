Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ötezer dollárt, vagyis mintegy 1,7 millió forintot kapott a Google-től az a független kiberbiztonsági szakember, aki rájött arra, hogyan lehet szinte bármelyik Google-felhasználó telefonszámát ellopni.","shortLead":"Ötezer dollárt, vagyis mintegy 1,7 millió forintot kapott a Google-től az a független kiberbiztonsági szakember, aki...","id":"20250610_google-fiok-felhasznalo-telefonszam-biztonsagi-res","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"83893614-5286-46c7-81f8-9a8a46923b9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_google-fiok-felhasznalo-telefonszam-biztonsagi-res","timestamp":"2025. június. 10. 19:03","title":"Akkora hiba volt a rendszerben, hogy bármelyik Gmail- vagy YouTube-felhasználó telefonszámát el lehetett lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc30af-bf39-4ba4-9bad-381ede22a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sipos Péter gondolatait a cenzúráról Horváth László drogügyi kormánybiztos is megosztotta.","shortLead":"Sipos Péter gondolatait a cenzúráról Horváth László drogügyi kormánybiztos is megosztotta.","id":"20250611_Az-Irigy-Honaljmirigy-frontembere-Pogany-Indulorol-A-cenzura-lehet-hogy-hulyeseg-de-valamilyen-szinten-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5dc30af-bf39-4ba4-9bad-381ede22a5d2.jpg","index":0,"item":"db4b6c48-9aa3-4175-8d9e-0c8525859b95","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Az-Irigy-Honaljmirigy-frontembere-Pogany-Indulorol-A-cenzura-lehet-hogy-hulyeseg-de-valamilyen-szinten-kene","timestamp":"2025. június. 11. 12:33","title":"Az Irigy Hónaljmirigy frontemberének az jutott eszébe Pogány Induló szívós kiszólásáról, hogy valamilyen szinten kéne azért cenzúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok és a közös cég is ugyanúgy szerepel, mint januárban.","shortLead":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok...","id":"20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"27c0dcd7-c080-4583-891f-be6a00227d3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","timestamp":"2025. június. 11. 20:43","title":"Gyurcsány vagyonnyilatkozatában még nem látszik a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","shortLead":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","id":"20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d.jpg","index":0,"item":"82ea702b-9d3b-4a67-aada-0d1d22a0a8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","timestamp":"2025. június. 12. 10:59","title":"Diákok játszották el a tüntetőket, akiket „felszámolt” a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép. A szuperkomputer küldetése, hogy számos tudományos területen felgyorsítsa a kutatásokat.","shortLead":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép...","id":"20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad.jpg","index":0,"item":"1abcc23c-cf36-48d1-b691-5244b24e1e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Nem semmi nevek álltak össze, tőlük jön az új szuperszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP pedig sürgős közérdekre hivatkozva tolná át a kampányköltés-plafon eltörlését, ezért június 17-én rendkívüli parlamenti ülésnap lesz, ahol öt fontos törvényjavaslatról is szavaznak majd.","shortLead":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP...","id":"20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22.jpg","index":0,"item":"24bb57bd-8cfd-465e-a887-bcd72910471c","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 13:41","title":"Újabb módosítókkal készül még a kormány, ezért rendkívüli ülésnapot kell beiktatni június 17-re, amikor öt fontos törvényről is szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","shortLead":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","id":"20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c.jpg","index":0,"item":"020aafde-b902-4a77-9110-3ab192562053","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","timestamp":"2025. június. 12. 09:52","title":"A TV2 egy mém szereplőjét mutatta be grazi lövöldözőként, egy kitalált történetet is szőttek köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]