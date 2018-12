Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","id":"20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb044-ec6f-43a5-9f98-c37a5f25a22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 25. 15:10","title":"A fasiszta rendszerekhez hasonlítja az Orbán-kormányt a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hú-há,hú-há.","shortLead":"Hú-há,hú-há.","id":"20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311214f-f8bc-4eab-996b-0bf3121ec898","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","timestamp":"2018. december. 26. 11:45","title":"Leslie Mandokit a NER majdnem leszoktatta a sajtószabadságról, a németek kénytelenek visszaszoktatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"kultura","description":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","shortLead":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","id":"20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738982e3-6b3b-4cf9-889d-629e2d5c3fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","timestamp":"2018. december. 26. 09:50","title":"Para-Kovács: A kultúra vajon mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti voksolás választási kampány időszaka.\r

\r

","shortLead":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti...","id":"20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3848ac72-88f9-4d9f-9321-08b10196c881","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","timestamp":"2018. december. 26. 21:35","title":"Áprilisban előrehozott választásokat tartanak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang- és fényhatásai miatt, hiszen ezek állatok sokaságát rémítik halálra.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang...","id":"20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237805a-a09d-456c-9e18-7251b9d7d087","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","timestamp":"2018. december. 26. 10:40","title":"Jön a szilveszter, ismét veszélyben a háziállatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8 millió eurót költött Belgrád feldíszítésére.","shortLead":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8...","id":"20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf33200-2a62-4a1b-94d8-84aa393d9264","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","timestamp":"2018. december. 25. 14:56","title":"Belgrádban egy kicsit drágára sikerült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői tábort. ","shortLead":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői...","id":"20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d48ed-c665-4895-ac09-2c80b5992d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","timestamp":"2018. december. 25. 20:45","title":"Újabb magyar youtubernek jött össze az egymillió feliratkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","shortLead":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","id":"20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a91ef-375b-4c9b-8b86-f2e922cbb275","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Kajafotók és menekültek uralják Orbán Viktor Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]