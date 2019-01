Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","shortLead":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","id":"20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a13c1f-1fc5-4e22-bc21-a7a45dec73e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","timestamp":"2019. január. 18. 05:50","title":"A gízai piramisoknál fog koncertezni a Red Hot Chili Peppers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékokkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékokkal élőket gondozó...","id":"20190117_Kiraknak_a_kastelyokbol_a_fogyatekkal_eloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61389a55-5c04-4bea-beb3-1b093197ccff","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kiraknak_a_kastelyokbol_a_fogyatekkal_eloket","timestamp":"2019. január. 17. 13:41","title":"Kiraknák a kastélyokból a fogyatékkal élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","shortLead":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","id":"20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430aac8-4583-499a-a166-cccb3be7bcfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","timestamp":"2019. január. 17. 15:14","title":"128 millió forintért vásárolt festményt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Házi őrizetet rendelt el pénteken a magyar bíróság a Budapesten őrizetbe vett portugál fiatalemberrel szemben, aki gyaníthatóan több focibotrányt is kirobbantott az utóbbi időben.","shortLead":"Házi őrizetet rendelt el pénteken a magyar bíróság a Budapesten őrizetbe vett portugál fiatalemberrel szemben, aki...","id":"20190118_Igazan_zavaros_eletet_el_a_Budapesten_letartoztatott_Football_Leaks_kiszivarogtato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85468938-12ed-403c-aeb3-93495db11f95","keywords":null,"link":"/sport/20190118_Igazan_zavaros_eletet_el_a_Budapesten_letartoztatott_Football_Leaks_kiszivarogtato","timestamp":"2019. január. 18. 17:35","title":"Zsaroló vagy a korrupt focibiznisz leleplezője? – Hazaengedte a magyar bíróság a Football Leaks hackerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438546d0-c130-4291-8adb-344e82bf443b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vérbe fagyott holttestek szegélyezik a Vajdaságban született bérgyilkos, Dér Csaba útját. Legutóbb a gyanú szerint Belgrádban ölt meg hidegvérrel egy embert, emiatt az egész szerb rendőrség utána nyomoz, miközben a magyar hatóságok már tavaly novemberben nemzetközi körözést adtak ki ellene.","shortLead":"Vérbe fagyott holttestek szegélyezik a Vajdaságban született bérgyilkos, Dér Csaba útját. Legutóbb a gyanú szerint...","id":"20190117_A_gyilkos_aki_az_aldozatai_szemebe_nez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438546d0-c130-4291-8adb-344e82bf443b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c395c0-7bab-4680-adcc-fd83d84ba945","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_A_gyilkos_aki_az_aldozatai_szemebe_nez","timestamp":"2019. január. 17. 14:30","title":"A gyilkos, aki az áldozatai szemébe néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d31aba-3ba3-4e40-bbcf-fc4e4b2a4cb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy projektvezető és egy szakmai igazgató is távozott, az Index forrásai szerint elképzelhető, hogy átszervezik az ÚNK-t.","shortLead":"Egy projektvezető és egy szakmai igazgató is távozott, az Index forrásai szerint elképzelhető, hogy átszervezik...","id":"20190117_Sorra_mondanak_fel_a_dolgozok_az_Uj_Nemzedek_Kozpontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d31aba-3ba3-4e40-bbcf-fc4e4b2a4cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6958508-1286-4a5e-8dbc-fce4164a0ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Sorra_mondanak_fel_a_dolgozok_az_Uj_Nemzedek_Kozpontnal","timestamp":"2019. január. 17. 08:31","title":"Sorra mondanak fel a dolgozók az Új Nemzedék Központnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","shortLead":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","id":"20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9dfe8-98da-459f-a8eb-17bdf922a3b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","timestamp":"2019. január. 18. 06:41","title":"A nap videója: akcióban a \"jövőbe látó\" győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetfilm élőben. ","shortLead":"Természetfilm élőben. ","id":"20190117_Lelegzetelallito_videon_orokitettek_meg_ahogy_megebedel_egy_nagy_feher_capa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cc8aba-10a1-43ff-8cbc-bcd424ad7340","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Lelegzetelallito_videon_orokitettek_meg_ahogy_megebedel_egy_nagy_feher_capa","timestamp":"2019. január. 17. 15:55","title":"Lélegzetelállító videón örökítették meg, ahogy megebédel egy nagy fehér cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]