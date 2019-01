Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","shortLead":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","id":"20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88c121-9aca-48dc-86e0-3bb573d667e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","timestamp":"2019. január. 29. 08:47","title":"Elfogták a férfit, aki megölte a főbérlőjét, majd felgyújtotta a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi vezető, Meng Van-csou elleni letartóztatási parancsot, Kanada pedig ne adja ki nekik őt. ","shortLead":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi...","id":"20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91a840-5620-45a6-ac75-b59bf946117d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","timestamp":"2019. január. 29. 10:33","title":"Kína szerint boszorkányüldözés folyik a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","shortLead":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","id":"20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b547815-61c1-41bf-adfc-375b0802a729","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","timestamp":"2019. január. 29. 15:27","title":"Újra próbálkoztak a nemzetközi telefonos csalással, a Telenor letiltotta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért tette lehetővé a szexuális zaklatással megvádolt Marton László rendezői visszatérését. ","shortLead":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért...","id":"20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64fc93-9191-4dd0-b2bc-90f77be62936","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","timestamp":"2019. január. 29. 09:06","title":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani határ alá.","shortLead":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani...","id":"20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b150cd5a-68dd-4953-965b-8e31a4cbc06a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 28. 13:21","title":"Győr új büszkesége: 9,6 millió forinttól indul az új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek valójában nem csinálnak mást, csak a Google Térkép használata közben reklámokat jelenítenek meg.","shortLead":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek...","id":"20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2900b-56ef-4414-a3cc-02d4b4375bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","timestamp":"2019. január. 29. 08:03","title":"Ön telepítette valamelyiket? Több mint 15 androidos alkalmazásról derült ki, hogy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","shortLead":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","id":"20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ed59b4-d9f4-461b-808e-431edb0e5b92","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","timestamp":"2019. január. 30. 09:08","title":"New York egyik legnevesebb színházában mutatkozik be a Recirquel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]