[{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN hírtelevíziónak Nancy Pelosi demokrata párti házelnök egyik, neve elhallgatását kérő munkatársa.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN...","id":"20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe4cc39-32da-4433-bbfd-422d9525696c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 28. 21:21","title":"Donald Trump elhalasztotta keddre tervezett évértékelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt (no meg a tudásához képest igen baráti árát) a felhasználók is értékelték, pillanatok alatt elkapkodták a készülék első készletét.","shortLead":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt...","id":"20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6be1d56-e9be-4b03-bd4d-32fff80cb742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","timestamp":"2019. január. 30. 10:03","title":"32 mp alatt elfogyott az a telefonszállítmány, amire a legbüszkébb most a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b881d836-3129-4f2d-96ef-fd59b32dfab8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hirdető szerint akciós vételnek számít a négyes komplett szett, ami akár azonnal átvehető.","shortLead":"A hirdető szerint akciós vételnek számít a négyes komplett szett, ami akár azonnal átvehető.","id":"20190129_a_nap_hirdetese_hasznalt_gumik_felnivel_28_millio_forintert_bugatti_veyron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b881d836-3129-4f2d-96ef-fd59b32dfab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb764eee-3d18-44a5-ba65-a68e77ef438d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_a_nap_hirdetese_hasznalt_gumik_felnivel_28_millio_forintert_bugatti_veyron","timestamp":"2019. január. 29. 13:21","title":"A nap hirdetése: 4 használt gumi felnivel 28 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3254318f-c991-4a72-9a92-91f8cee63614","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Korrupcio_De_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3254318f-c991-4a72-9a92-91f8cee63614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bc1fb9-e529-4035-88e2-66f0642675ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Marabu_FekNyuz_Korrupcio_De_szep","timestamp":"2019. január. 29. 18:40","title":"Marabu FékNyúz: Korrupció? De szép!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra hátralévő idejében gázálarcban kellett ülniük a padokban.","shortLead":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra...","id":"20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db76f87-b4ce-43a6-b412-2c97b7ff0ac5","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","timestamp":"2019. január. 29. 16:39","title":"Gázálarcot a késő nebulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff4cd0f-33dd-47ab-9f86-f0fa572d5f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megújította a nyilvános körözések weboldalát. ","shortLead":"A rendőrség megújította a nyilvános körözések weboldalát. ","id":"20190129_Tablokepet_csinaltak_Magyarorszag_top_bunozoirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff4cd0f-33dd-47ab-9f86-f0fa572d5f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1a20fe-2f9c-448d-a5b3-21824bfa3b82","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Tablokepet_csinaltak_Magyarorszag_top_bunozoirol","timestamp":"2019. január. 29. 11:02","title":"Tablóképet csináltak Magyarország top bűnözőiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","shortLead":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","id":"20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab08ec2-f400-4754-bc83-96b223e2fd42","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 28. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy NB I.-es focista a fogadási csalások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők két hete elutasították a Brexit feltételeiről szóló megállapodás-tervezetet. A képviselők elvben elutasították a megállapodás nélküli kilépést, de nem is akarják elhalasztani azt. Döntöttek arról is, hogy alternatív megoldást kell találni a vitatott backstop-mechanizmus helyettesítésére az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére.","shortLead":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők...","id":"20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ce5d2-42b6-4e11-b247-d236fee7fe10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 21:44","title":"Brit parlament: nem halasztják el a Brexitet, alternatív megoldást keresnek a backstopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]