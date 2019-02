Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és azonnali hatállyal törölte járatait - jelentette be a cég szombat este a honlapján, részben a Brexit körüli bizonytalanságot okolva a kényszerű döntésért.","shortLead":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és...","id":"20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffe3d7-e471-4123-9c4e-073b6a6a54b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","timestamp":"2019. február. 17. 09:05","title":"\"Sajnáljuk\"- a Brexit lett a brit légitársaság veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás számlájára írható.","shortLead":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás...","id":"20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86606353-0b6f-47fb-81e6-fd7b02648889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","timestamp":"2019. február. 16. 18:03","title":"Fotók: landolás közben szenvedett balesetet egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac61-8e62-4b07-9963-0a7eb7c3de84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_Gyurcsany_nem_megy_a_kozos_listara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac61-8e62-4b07-9963-0a7eb7c3de84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3bf93-2cd0-4163-a122-f958acbf7ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Gyurcsany_nem_megy_a_kozos_listara","timestamp":"2019. február. 16. 12:17","title":"Gyurcsány nem megy a közös listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a4ca2b-d43a-46f3-b629-1d7658271847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a német autólobby szervezete, a VDA állította vasárnap, megismételve Angela Merkel kancellár egy nappal korábban mondott véleményét.","shortLead":"Ezt a német autólobby szervezete, a VDA állította vasárnap, megismételve Angela Merkel kancellár egy nappal korábban...","id":"20190217_Az_europai_autoimport_nem_jelent_nemzetbiztonsagi_veszelyt_az_USAra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a4ca2b-d43a-46f3-b629-1d7658271847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56560406-8ecf-46b7-888d-728ed429d719","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_Az_europai_autoimport_nem_jelent_nemzetbiztonsagi_veszelyt_az_USAra","timestamp":"2019. február. 17. 18:05","title":"Az európai autóimport nem jelent nemzetbiztonsági veszélyt az USA-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke Veiszer Alinda vendége volt a szlovákiai Pátria Rádióban.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke Veiszer Alinda vendége volt a szlovákiai Pátria Rádióban.","id":"20190217_Palinkas_Jozsef_csalodott_az_ertelmisegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51193f1b-c180-4685-8e24-40a177c695bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Palinkas_Jozsef_csalodott_az_ertelmisegben","timestamp":"2019. február. 17. 14:50","title":"Pálinkás József csalódott az értelmiségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","shortLead":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","id":"20190216_ssc_tuatara_1750","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692e1dbb-1c6e-4e16-957b-cf27edee8b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_ssc_tuatara_1750","timestamp":"2019. február. 17. 10:33","title":"Hangulatos videóval csinálnak kedvet a teljesen ismeretlen 1750 lóerős autóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus fizetési megoldások szélesebb körű biztosítása, az ügyfelek számára kényelmes és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása, valamint a befizetések ellenőrzésének megkönnyítése - tudatta az Országos Bírósági Hivatal.\r

","shortLead":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél...","id":"20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9cf06b-ff12-42af-b399-4bec7e17c34d","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","timestamp":"2019. február. 16. 14:30","title":"Egyszerűbb lesz bírósági illetéket fizetni márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először fordul elő ilyen.","shortLead":"Nem először fordul elő ilyen.","id":"20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2539b-353a-4130-9a37-a32815aea380","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","timestamp":"2019. február. 16. 14:18","title":"Felgyújtott irodák, hiányzó cédulák: elnapolták az elnökválasztást Afrika legnépesebb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]