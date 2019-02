Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","shortLead":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","id":"20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde1288-0387-45ff-a553-358b0de0bbab","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","timestamp":"2019. február. 20. 16:58","title":"Majdnem húsz évig börtönben maradnak a kislányukat halálra éheztető szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazás után hívta a mentőket.","shortLead":"A bántalmazás után hívta a mentőket.","id":"20190222_Csaknem_agyonverte_foberlojet_biciklitarolasi_vita_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dcea01-574b-4842-a1ba-b14b3bcd2eab","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Csaknem_agyonverte_foberlojet_biciklitarolasi_vita_miatt","timestamp":"2019. február. 22. 08:42","title":"Csaknem agyonverte főbérlőjét biciklitárolási vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egy nő arról vallott, hogy 13 éves korától többször megerőszakolták, de beszélt egy lengyel áldozat is, aki a pápával is találkozott. ","shortLead":"A beszámolók szerint egy nő arról vallott, hogy 13 éves korától többször megerőszakolták, de beszélt egy lengyel...","id":"20190221_Megrazo_tanuvallomasokat_hangzottak_el_a_papi_pedofiliarol_tartott_vatikani_tanacskozason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a72566b-d863-4e56-bee1-943a4d5c25ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Megrazo_tanuvallomasokat_hangzottak_el_a_papi_pedofiliarol_tartott_vatikani_tanacskozason","timestamp":"2019. február. 21. 18:20","title":"Megrázó tanúvallomások hangzottak el a papi pedofíliáról tartott vatikáni tanácskozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Pózba vágtam magam, most már fotózhatsz!\"","shortLead":"\"Pózba vágtam magam, most már fotózhatsz!\"","id":"20190222_Szexi_koala_Ross_Long_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceae97d-a125-4b10-b765-3c58664749c4","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Szexi_koala_Ross_Long_foto","timestamp":"2019. február. 22. 11:28","title":"Úgy tűnik, megvan a világ legszexibb koalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c7ee4-ed8f-49e8-bf01-5e11088beefe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler új SL modellje nem a legerősebb és leggyorsabb roadster, de stílusban nehéz vele versenyezni.","shortLead":"A Daimler új SL modellje nem a legerősebb és leggyorsabb roadster, de stílusban nehéz vele versenyezni.","id":"20190222_nyitott_tetos_elvezetek_itt_a_legujabb_mercedes_sl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11c7ee4-ed8f-49e8-bf01-5e11088beefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a28e339-747d-4bb3-a73b-8df272b3f098","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_nyitott_tetos_elvezetek_itt_a_legujabb_mercedes_sl","timestamp":"2019. február. 22. 08:21","title":"Nyitott tetős élvezetek: itt a legújabb Mercedes SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","shortLead":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","id":"20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcf401f-329b-42c0-b4dc-da3c521f56dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","timestamp":"2019. február. 22. 10:27","title":"Győrfi Pál szerint emberi mulasztás miatt érkezett későn a mentő a Nyugati pályaudvarhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerdán közölte: Hoda Muthana nem amerikai állampolgár, nincs érvényes amerikai útlevele és beutazási vízuma, és nincs is joga amerikai útlevélhez. Ezért nem engedélyezik beutazását az Egyesült Államokba.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerdán közölte: Hoda Muthana nem amerikai állampolgár, nincs érvényes amerikai útlevele és...","id":"20190221_iszlam_allam_no_egyesult_allamok_visszateres_mike_pompeo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaa6140-9da1-4f61-a5fb-71d8a3c451c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_iszlam_allam_no_egyesult_allamok_visszateres_mike_pompeo","timestamp":"2019. február. 21. 05:59","title":"Az Iszlám Államhoz csatlakozott nő nem térhet vissza az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Michael Jackson hagyatékának kezelői keresetet nyújtottak be az HBO ellen, mert a kábelcsatorna a néhai sztár állítólagos gyermekmolesztálásáról készült dokumentumfilmjével megszegett egy korábbi szerződést, amelyben vállalta, hogy nem tünteti fel rossz színben az énekest.","shortLead":"Michael Jackson hagyatékának kezelői keresetet nyújtottak be az HBO ellen, mert a kábelcsatorna a néhai sztár...","id":"20190222_Michael_Jackson_Leaving_Neverland_HBO_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81d9a34-ba1e-4572-a343-a6148a0675e8","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Michael_Jackson_Leaving_Neverland_HBO_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","timestamp":"2019. február. 22. 10:57","title":"A Jackson-hagyaték pereli az HBO-t az énekesről szóló dokumentumfilm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]