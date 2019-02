Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Kaktuszt, pálmát, sőt gázrózsát is lopott." "Muskátlit rabolt, fegyház várja"

"Úgy tűnik, bezavarnak a zebracsíkok a repülő böglyöknek, így nem tudnak landolni sem." "Végre megfejthették, miért csíkosak a zebrák" A pénteki grafikán azonban Steve Irwin látható, aki ha élne, akkor is csak az 57. születésnapját ünnepelné. A sokak által a kissé ellentmondásos "Krokodilvadász" néven ismert természettudós azonban fiatalon meghalt. "Miért került ma a krokodilvadász Steve Irwin a Google főoldalára?"

"Manfred Weber eddig óvatos volt, a plakátkampányt már nem tudja védeni." "Az Európai Néppárt listavezetője is meglenne a Fidesz nélkül" A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján Pozsonyban járva olyan érzése támad az embernek, hogy a felfoghatatlan bűnt óvatos optimizmus váltotta fel. A politika nem akar változtatni semmin, de a tisztességes országért küzdő civilek összefogtak, és tettek arról, hogy ne folytatódjanak a dolgok úgy, ahogy eddig. Helyszíni riportunk. "A szlovákok bizonyítják, hogy az utca lehet erősebb a politikánál"

"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások száma." Budapest frekventált részein átlagosan minden harmadik lakás befektetési céllal vásárolnak. "Megváltozott a tulajdonosokat sújtó, ellentmondásos lakásbérlési jogszabály"

"Módosult a vád a csütörtöki tárgyalási napon, az ügy új bíróságra kerül." "Emberölés előkészületével vádolják Pásztor Anna zaklatóját"

"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor a legalacsonyabb a külső migránsoké." A saját állampolgárok tekintetében Magyarország a középmezőny legközepén áll. "Beszédes adatok arról, hogy nekünk még EU-s migránsokból is a szegények jutnak"