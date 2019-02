A high-tech a személyautók piacát követően a teherszállításban is kezd felbukkanni. Mutatjuk, hogy milyen a hagyományos külső visszapillantó tükör nélküli új Actros.

A Barcelonában zajló Mobil Világkongresszuson nemcsak a tech cégek, hanem az autógyártók is komoly erőkkel képviseltetik magukat. Ilyen például a Mercedes is, mely első komoly villanyautóján, az EQC-n , illetve a Kecskeméten készülő vadonatúj második generációs CLA-n kívül a friss Atcros nyerges vontatóját is kiállította.

Ezen a monstrumon egyes személyautókhoz hasonlóan már nincs hagyományos külső visszapillantó tükör. Ennek helyét egy-egy kamera, illetve egy-egy méretes kijelző vette át. A legújabb trendeknek megfelelően a kormány mögött és a műszerfal közepén is hatalmas kijelzők teljesítenek szolgálatot.

A MirrorCamnek köszönhetően autópályán 3, főútvonalakon pedig 5 százalékkal csökkenhet a fogyasztás. Az újdonság ráadásul nem egy drága extra, hanem alapáron jár. Legalábbis azokban az országokban, ahol engedélyezett a hagyományos külső tükrök elhagyása.

