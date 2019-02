Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a7b5b73-2ca3-4ebd-b963-ffd6832ea87a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen látványos formát kapott az új 208-as: alacsony tetővonallal, hosszú motorháztetővel és karakteres oldallemezekkel.","shortLead":"Igen látványos formát kapott az új 208-as: alacsony tetővonallal, hosszú motorháztetővel és karakteres oldallemezekkel.","id":"20190225_Peugeot_208_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7b5b73-2ca3-4ebd-b963-ffd6832ea87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90735c03-a5f5-4a5b-86e5-a8bdd147df4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Peugeot_208_2020","timestamp":"2019. február. 25. 10:19","title":"Remekül néz ki az új Peugeot 208, és full elektromos is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi munkavégzés közben sebesítette meg magát, édesanyja értesítette a dunaharaszti rendőröket, akik még időben elsősegélyt tudtak nyújtani.","shortLead":"A 35 éves férfi munkavégzés közben sebesítette meg magát, édesanyja értesítette a dunaharaszti rendőröket, akik még...","id":"20190224_Elkoltozott_az_orvosi_ugyelet_a_rendorok_mentettek_meg_a_lancfuresszel_magat_megvago_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931a79f8-0d38-40be-a774-edd75452303d","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elkoltozott_az_orvosi_ugyelet_a_rendorok_mentettek_meg_a_lancfuresszel_magat_megvago_ferfit","timestamp":"2019. február. 24. 15:54","title":"Nem találta az orvosi ügyeletet, a rendőrök mentették meg a láncfűrésszel magát megvágó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek a folyamatoknak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió és az Arab Liga első alkalommal megrendezett csúcstalálkozóján hétfőn Egyiptomban.","shortLead":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek...","id":"20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802990b2-e8b4-4f7b-818a-7ef4638c5609","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","timestamp":"2019. február. 25. 11:50","title":"Orbán: Tudjuk, hol a helyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6a3077-35e3-49aa-a046-265d98ea5718","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan lejár a határidő, hogy az év végi évfordulós biztosítással rendelkezők befizessék az újabb díjrészletet.","shortLead":"Hamarosan lejár a határidő, hogy az év végi évfordulós biztosítással rendelkezők befizessék az újabb díjrészletet.","id":"20190225_Kgfb_fontos_figyelmeztetes_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6a3077-35e3-49aa-a046-265d98ea5718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ccbe4e-1e6c-459f-bbe4-eb3ad142676c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Kgfb_fontos_figyelmeztetes_erkezett","timestamp":"2019. február. 25. 05:38","title":"Kgfb: fontos figyelmeztetés érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután 2 órától tartotta zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben a budapesti Hegyalja úton. Hadházy az eseményen azt mondta: lejt a pálya, és még a kaput is bedeszkázták, de nekünk ezen a pályán kell nyernünk. Márki-Zay szerint az összefogás legyőzi a korrupciót, és megcsinálható az országosan, ami Hódmezővásárhelyen sikerült.","shortLead":"Vasárnap délután 2 órától tartotta zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben...","id":"20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb968c47-b9e0-4a9b-a1a5-d154e466a0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","timestamp":"2019. február. 24. 14:09","title":"Márki-Zay: A pártállam vezetői magánrepülőn menekülnek el, ha ennek a rendszernek vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f64ced-52a3-4940-a4dd-9dd29dc40ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás ajtaja zárva volt, be kellett törniük, eddigre már több helyiség lángolt. ","shortLead":"A lakás ajtaja zárva volt, be kellett törniük, eddigre már több helyiség lángolt. ","id":"20190225_Idos_not_mentettek_ki_egy_langolo_lakasbol_Szegeden_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f64ced-52a3-4940-a4dd-9dd29dc40ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e318b2f3-22f5-43cd-80b0-8b2be51ddd85","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Idos_not_mentettek_ki_egy_langolo_lakasbol_Szegeden_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 25. 10:48","title":"Idős nőt mentettek ki egy lángoló lakásból Szegeden a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","shortLead":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","id":"20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be5760e-b6c3-4a31-9583-02685d6f54dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","timestamp":"2019. február. 24. 14:30","title":"Előrehozott tavasszal búcsúzik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80207187-1dae-490e-bb8c-523ab69a4777","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","timestamp":"2019. február. 25. 18:45","title":"A HVG válasza a Legfőbb Ügyészség sajtóközleményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]