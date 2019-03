Az első Sportage révén a Kia igen korán, már a 90-es évek közepén felpattant az akkor még csak éppen köhögve induló SUV-vonatra, és azóta le sem szállt a most már szélsebesen száguldó szerelvényről. Olyannyira, hogy 2015-ben a negyedik generációt is piacra dobták a Sportage-ből, ami most ráadásul már az első ráncfelvarrását is megkapta.



A Volkswagen Tiguan méretkategóriájában rajtvonalhoz álló új Sportage kívül nem sokat változott, a lemezek alatt azonban jelentős változásoknak lehetünk tanúi. Mi a legizgalmasabbnak tűnő lágy hibrid-dízel változatot fogtuk vallatóra.

© László Ferenc

Kívül kompakt, de mekkora belül?

Elvetemült Kia-fanatikusnak kell lenni ahhoz, hogy valaki azonnal rávágja egy az úton szembejövő Sportage-re, hogy ez már egy faceliftes példány. Ez annak következménye, hogy a formatervhez nem mertek, vagy egyszerűen csak nem akartak komolyabban hozzányúlni a designerek, ami persze önmagában véve még abszolút nem baj. A dél-koreai kompakt SUV vonalvezetése alig néhány piacon eltöltött év alatt egyáltalán nem fáradt meg.

Elöl új hűtőrácsra és új lökhárítóra lehetünk figyelmesek, de a legkomolyabb változás nem ez, hanem az, hogy a nappali menetfény felkerült a fényszóróba. A menetfényt konkrétan négy kisebb LED formálja meg, valahogy úgy, ahogy azt az újabb Porschékon is láthatjuk. A fényszóró opcionálisan már full LED-es is lehet, megváltozott a ködlámpa és a hátsó lámpán is variáltak egy keveset.

© László Ferenc

A 4,48 méteres hosszadat olvastán sokan nem számítanak komolyabb helykínálatra, pedig a belül 2,67 méteres Sportage a kategória egyik legméretesebb belterével büszkélkedhet. Az első üléseken más modellekben is jól el lehet férni, de kevés riválisban van akkora láb- és fejtér, mint ebben a Kiában. Ráadásul az ülő- és a hátlap szögeit is sikerült kiválóan eltalálni, és az sem elhanyagolható szempont, hogy a hátsó utasok lába befér az első ülések alá.

Az opcionálisan elektromos mozgatású hátsó ajtó mögött alaphelyzetben 503 literes a csomagtartó, ami nem rossz érték, de azért köszönőviszonyban sincs például a Ceed kombi 625 literes öblösségével. Ráadásul a tesztautónké csak 439 literes, ugyanis a hibridhajtás akkumulátora ennyit csökkent a csomagtartó méretén. Negatívum továbbá, hogy a hátsó ülések a csomagtartó irányából nem dönthetők le.

© László Ferenc

© László Ferenc

A Sportage-be került a kategória első 48 V-os lágy hibrid hajtáslánca, ami áll egy 2 literes dízelmotorból, egy villanymotorból és egy apró lítium-ion akkumulátorból. A gázolajos egység 185 lóerőt és 400 Nm-t tud, amit adott esetben kiegészíthet az e-motor 16 lóerős teljesítménye.

A szíjhajtású villanymotor egyrészt villámgyors start/stop funkciót tesz lehetővé, másrészt gyorsításkor kicsit fürgébbé teszi a kocsit, harmadrészt pedig gázelvételkor, illetve fékezéskor energiát termel vissza a nagyon kicsi, alig 0,44 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátorba. Mindez és az 5,7 literes gyári fogyasztási érték igen jól hangzik, a gyakorlatban azonban csak a start/stop rendszer selymes működését tudtuk megszeretni.

© László Ferenc

A téli körülmények melletti teszt végén ugyanis a gyakorlatban 8,8 literes átlagfogyasztást mértünk. Ez pedig nagyon sok, nemcsak egy hibridtől, hanem még egy mezei turbódízeltől is. Ennek fő oka a nem kellőképpen átgondolt lágyhibrid-hajtás, ami miatt nem mellesleg 150 kilogrammal nőtt a négykerék-hajtású kocsi tömege, illetve 62-ről 55 literre csökkent az üzemanyagtartály kapacitása.

Furcsán tapasztaltuk, hogy a hidegben történő indítást követően az útszakasz első részén szokatlanul magas, 2500-as fordulatszámot tartott a motor, ami a fülnek sem túl kellemes. A nyolcfokozatú automataváltó relatíve gyorsan és finoman vált, a 0-100-as sprint 9,5 másodperc alatt tudható le, a végsebesség 201 km/h.

© László Ferenc

Alternatívák

A 2 literes dízelmotor hibrid-hajtáslánc nélkül sajnos nem készül, így a gázolajos motorra vágyóknak be kell érniük a régi 1,7 literes egységet váltó 1,6 literes motorral. Ez utóbbi 115, illetve 136 lóerős változatban készül, 280-320 Nm nyomatékkal. A gyengébb erőforrás csak elsőkerék-hajtással társítható, az erősebb már összkerékhajtással is rendelhető. A kéziváltó hatfokozatú, az automata pedig hétfokozatú.

Benzin fronton a 132 lóerős 1,6 literes szívómotor jelenti az alapot, ezenkívül pedig egy új 177 lóerős turbós 1,6-os motorral is készül az új Sportage.

Ha mindenképpen hibridet szeretnénk vásárolni, akkor házon belül remek alternatíva lehet a Sportage-nél sokkal komolyabb hibrid, illetve plugin hibrid rendszerrel készülő Niro. Utóbbi 1,6 literes benzinmotorral, 50 kilométeres e-hatótávval és még zöld rendszámmal is rendelkezik, ezenkívül pedig az új Toyota RAV4 mellett sem mehetünk el szó nélkül.

© László Ferenc

Mit tud még?

A GT Line kivitelű tesztautó remek fogású és alul csapott bőrkormánya mögött két hagyományos analóg műszer és egy apró színes LCD található. E tekintetben Korea még le van maradva, teljesen digitális műszeregység nincs az opciós listán. A műszerfal közepén lévő érintőkijelző alapáron 7 colos, felár ellenében pedig 8 colos képátlójú, a körülötte felhasznált anyagok minőségét nem sok kritka érheti.

A felhasználói felület nem a legújabb trendeket követi, viszont kétségtelen előnye, hogy gyorsan kezelhető. A szűk helyeken történő manőverezést 360 fokos kamerarendszer segíti, ezenkívül pedig említést érdemel még a fáradtságfigyelő, az aktív sávtartó, a holttérfigyelő, a hátsó keresztforgalom-figyelő, a vezeték nélküli telefontöltő, illetve a nyolchangszórós JBL hangrendszer.

© László Ferenc

Az első ülések tíz irányban elektromosan állíthatók és hosszú távon is kényelmes bennük helyet foglalni. Az ülések elöl és hátul is három fokozatban fűthetőek, a forró nyári napokon pedig jó szolgálatot tehet az első ülések szellőztetése. A térérzeten sokat javít a 300 ezer forint ellenében rendelhető panorámatető, a metálfény felára 165 ezer forint.

A 19-es kerekek 300 ezer forintba kerülnek, és bár jól mutatnak, nem igazán a hazai utakra valók. A futóműben nem sok kivetnivalót találtunk, jól elnyelik az úthibákat és a tempó emelésével sem érezzük úgy, hogy elfogynak a tartalékai. A 600 ezer forintos összkerékhajtás, illetve az ugyancsak 600 ezer forintos hétfokozatú automataváltó az erősebb benzines és dízel változatokhoz rendelhető.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : kívül kompakt, belül tágas, jó futómű, korrekt vezethetőség, jó ár/érték arány, hosszú garancia. –: értelmetlen lágy hibrid-hajtás, kicsi csomagtér, a fedélzeti elektronika nem a legmodernebb.

Az új Kia Sportage egy remek helykínálatú, jól vezethető divatterepjáró, amelynek az egyik aduászát úgy hívják, hogy 7 év / 150 ezer kilométeres garancia. Ugyancsak remek vevőcsalogató, hogy a legolcsóbb kivitel már 5,99 millió forint ellenében hazavihető.

Mi leginkább a 136 lóerős dízel-, illetve 177 lóerős benzinmotorral ajánljuk a típus megvételét, ez esetben minimum 7,35, illetve 6,99 millió forinttal lesz vékonyabb a pénztárcánk. Ötféle felszereltségi szint közül lehet választani, a tesztautóéhoz hasonló GT Line csúcsfelszereltség felára 2,3 millió forint.

A kipróbált lágy hibrid-dízel példány messze nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a lágy hibrid kivitelnek leginkább csak a hátrányaival találkoztunk. A rendszer kiforratlanságával a gyártó is tisztában van, információnk szerint már dolgozik egy a mostanit váltó újabb hibrid Sportage-en, mely az 1,6 literes dízelmotorral végre a gyakorlatban is takarékos lehet.

© László Ferenc

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.