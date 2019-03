Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"698f26a0-ee80-45e3-b01a-8d829a60bd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatorna védjegye Spéder Zoltántól az ország leggazdagabb emberének köréhez vándorolt.","shortLead":"A csatorna védjegye Spéder Zoltántól az ország leggazdagabb emberének köréhez vándorolt.","id":"20190311_Meszaros_Lorinc_erdekeltsegebe_kerult_a_HirTV_neve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=698f26a0-ee80-45e3-b01a-8d829a60bd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e6146a-c8e1-4fb8-805d-6ec4c7148930","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Meszaros_Lorinc_erdekeltsegebe_kerult_a_HirTV_neve","timestamp":"2019. március. 11. 10:36","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Hír Tv neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő is ember.\r

\r

","shortLead":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő...","id":"20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830bc85-35a5-458e-8738-a822f4adfbd0","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Nem Cegléden ütött, és nem most: felháborodott videóban szólalt meg a nőverő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3941e1b-d342-437d-8fc5-6857676271af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber azt mondta, Orbánnak be kell adnia a derekát, vagy kizárják a Néppártból. ","shortLead":"Weber azt mondta, Orbánnak be kell adnia a derekát, vagy kizárják a Néppártból. ","id":"20190313_Weber_A_Neppartban_elfogyott_a_turelem_Orbannal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3941e1b-d342-437d-8fc5-6857676271af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04158ab-2350-4652-9214-8fd4012fcae7","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Weber_A_Neppartban_elfogyott_a_turelem_Orbannal_szemben","timestamp":"2019. március. 13. 08:43","title":"Weber: A Néppártban elfogyott a türelem Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","shortLead":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","id":"20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5c085-ec90-4cb7-8712-5057050cab50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","timestamp":"2019. március. 11. 21:38","title":"Tiborczhoz került a Szabadság téri Adria-palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében a nyirokcsomók eltávolítását is végrehajtották, az új ismeretek azonban egy másik irány felé vezetik a szakértőket.","shortLead":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében...","id":"20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27dceeb-195f-4cec-8750-871a16201d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","timestamp":"2019. március. 12. 14:03","title":"Máshogy kell csinálni: a petefészekrák-műtétek teljes újragondolását eredményezte egy új terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","shortLead":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","id":"20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812106fb-b5b8-4b0d-9974-7cac4c823302","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","timestamp":"2019. március. 11. 12:53","title":"Júniusra halasztották a Prisztás-gyilkosság tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64e553-e9e7-4521-8e6a-665597477598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két rendőr az épület bejáratánál gyakorolta, hogyan kell előrántani a fegyvert.","shortLead":"A két rendőr az épület bejáratánál gyakorolta, hogyan kell előrántani a fegyvert.","id":"20190311_Szorakozott_a_fegyverevel_agyonlotte_tarsat_egy_francia_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e64e553-e9e7-4521-8e6a-665597477598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ef1cc-f83a-47f8-aa74-2ce1933d9b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szorakozott_a_fegyverevel_agyonlotte_tarsat_egy_francia_rendor","timestamp":"2019. március. 11. 18:56","title":"Szórakozott a fegyverével, agyonlőtte társát egy francia rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]